https://uz.sputniknews.ru/20240126/stress-borba-produkty-ekspert-rekomendatsii-42231561.html

Какие продукты помогают бороться со стрессом

Какие продукты помогают бороться со стрессом

Эксперт перечислил, что нужно есть, чтобы снизить нервное напряжение, укрепить иммунитет и улучшить работу мозга.

2024-01-26T22:04+0500

2024-01-26T22:04+0500

2024-01-26T22:04+0500

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Помочь организму справиться со стрессом, особенно студентам во время экзаменов, может тунец, который предотвращает повышение кортизола, и бананы, содержащие витамины группы B, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов популярных сервисов.Также для лучшей сопротивляемости стрессу они рекомендовали есть бананы, которые содержат большое количество витаминов группы B и триптофан.Еще один совет касается улучшения когнитивных функций мозга, к которым относятся внимание и память. Для этого нужно пить гранатовый сок (200-250 миллилитров в сутки). Он содержит витамины группы В, А, С, Е, РР, фосфор, калий, магний. Напиток приятен на вкус, а также оказывает тонизирующее, и общеукрепляющее действие, улучшает работоспособность организма и полезен при анемии.В числе продуктов, способствующих мыслительной деятельности — богатая бором и лютеином брокколи, а также тыквенные семечки — источник цинка, магния, витаминов А и Е. Эти вещества активизируют деятельность нейронов, в результате улучшается память и повышается общая сопротивляемость организма.Уменьшить тревогу и быстрее уснуть помогут травяные чаи с расслабляющим действием. Например, чай с лавандой, которая содержит эфирные масла, снимает умственную усталость, снижает стресс и улучшает качество сна. Также эксперты объяснили, как восстановиться после нервного напряжения. По их словам, набраться сил помогут продукты с большим количеством витаминов C и B. К ним относятся болгарский перец и томаты.Витамин С регулирует функции нервной системы, а также активирует деятельность эндокринных желез. Витамин В1 нормализует деятельность центральной и периферической нервной системы: положительно влияет на память, концентрацию внимания, способность к интеллектуальному труду, снижает утомляемость и раздражительность. Витамин В12 также участвует в нормальном функционировании нервной системы.

https://uz.sputniknews.ru/20240125/suxofrukty-obrabotka-sera-ekspert-rekomendatsii-42212326.html

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мнение эксперта, стресс, еда, здоровье