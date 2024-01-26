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https://uz.sputniknews.ru/20240126/stress-borba-produkty-ekspert-rekomendatsii-42231561.html
Какие продукты помогают бороться со стрессом
Какие продукты помогают бороться со стрессом
Эксперт перечислил, что нужно есть, чтобы снизить нервное напряжение, укрепить иммунитет и улучшить работу мозга.
2024-01-26T22:04+0500
2024-01-26T22:04+0500
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мнение эксперта
стресс
еда
здоровье
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Помочь организму справиться со стрессом, особенно студентам во время экзаменов, может тунец, который предотвращает повышение кортизола, и бананы, содержащие витамины группы B, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов популярных сервисов.Также для лучшей сопротивляемости стрессу они рекомендовали есть бананы, которые содержат большое количество витаминов группы B и триптофан.Еще один совет касается улучшения когнитивных функций мозга, к которым относятся внимание и память. Для этого нужно пить гранатовый сок (200-250 миллилитров в сутки). Он содержит витамины группы В, А, С, Е, РР, фосфор, калий, магний. Напиток приятен на вкус, а также оказывает тонизирующее, и общеукрепляющее действие, улучшает работоспособность организма и полезен при анемии.В числе продуктов, способствующих мыслительной деятельности — богатая бором и лютеином брокколи, а также тыквенные семечки — источник цинка, магния, витаминов А и Е. Эти вещества активизируют деятельность нейронов, в результате улучшается память и повышается общая сопротивляемость организма.Уменьшить тревогу и быстрее уснуть помогут травяные чаи с расслабляющим действием. Например, чай с лавандой, которая содержит эфирные масла, снимает умственную усталость, снижает стресс и улучшает качество сна. Также эксперты объяснили, как восстановиться после нервного напряжения. По их словам, набраться сил помогут продукты с большим количеством витаминов C и B. К ним относятся болгарский перец и томаты.Витамин С регулирует функции нервной системы, а также активирует деятельность эндокринных желез. Витамин В1 нормализует деятельность центральной и периферической нервной системы: положительно влияет на память, концентрацию внимания, способность к интеллектуальному труду, снижает утомляемость и раздражительность. Витамин В12 также участвует в нормальном функционировании нервной системы.
https://uz.sputniknews.ru/20240125/suxofrukty-obrabotka-sera-ekspert-rekomendatsii-42212326.html
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мнение эксперта, стресс, еда, здоровье
мнение эксперта, стресс, еда, здоровье

Какие продукты помогают бороться со стрессом

22:04 26.01.2024
© Foto : Liza SummerДевушка закрывает уши
Девушка закрывает уши - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
© Foto : Liza Summer
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Эксперт перечислил, что нужно есть, чтобы снизить нервное напряжение, укрепить иммунитет и улучшить работу мозга.
Помочь организму справиться со стрессом, особенно студентам во время экзаменов, может тунец, который предотвращает повышение кортизола, и бананы, содержащие витамины группы B, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов популярных сервисов.
"Чтобы снизить интенсивность стресса, рекомендуется включать в пищу продукты, богатые витаминами группы В, калием, магнием, активаторами выработки серотонина, полиненасыщенными жирными кислотами. Например, рыбу жирных сортов, к которым относится тунец. Он является источником полиненасыщенных жирных кислот, содержит витамины группы В, магний, предотвращает повышение кортизола — гормона стресса", — рассказали специалисты по здоровому питанию.
© Unsplash / Louis Hansel Банан, иллюстративное фото
Банан, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
Банан, иллюстративное фото
© Unsplash / Louis Hansel
Также для лучшей сопротивляемости стрессу они рекомендовали есть бананы, которые содержат большое количество витаминов группы B и триптофан.
Еще один совет касается улучшения когнитивных функций мозга, к которым относятся внимание и память. Для этого нужно пить гранатовый сок (200-250 миллилитров в сутки). Он содержит витамины группы В, А, С, Е, РР, фосфор, калий, магний. Напиток приятен на вкус, а также оказывает тонизирующее, и общеукрепляющее действие, улучшает работоспособность организма и полезен при анемии.
© Қишлоқ хўжалиги вазирлигиГранат, иллюстративное фото
Гранат. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
Гранат, иллюстративное фото
© Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
В числе продуктов, способствующих мыслительной деятельности — богатая бором и лютеином брокколи, а также тыквенные семечки — источник цинка, магния, витаминов А и Е. Эти вещества активизируют деятельность нейронов, в результате улучшается память и повышается общая сопротивляемость организма.
Уменьшить тревогу и быстрее уснуть помогут травяные чаи с расслабляющим действием. Например, чай с лавандой, которая содержит эфирные масла, снимает умственную усталость, снижает стресс и улучшает качество сна.
CC0 / freepik / Травяной чай
Народная медицина. Травяной чай - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
Травяной чай
CC0 / freepik /
Также эксперты объяснили, как восстановиться после нервного напряжения. По их словам, набраться сил помогут продукты с большим количеством витаминов C и B. К ним относятся болгарский перец и томаты.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродажа овощей и фруктов
Продажа овощей и фруктов в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
Продажа овощей и фруктов
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Витамин С регулирует функции нервной системы, а также активирует деятельность эндокринных желез. Витамин В1 нормализует деятельность центральной и периферической нервной системы: положительно влияет на память, концентрацию внимания, способность к интеллектуальному труду, снижает утомляемость и раздражительность. Витамин В12 также участвует в нормальном функционировании нервной системы.
Продажа сухофруктов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2024
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