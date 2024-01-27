https://uz.sputniknews.ru/20240127/prezident-uzbekistan-kyrgyzstan-realizatsiya-infrastruktura-proyekt-42237955.html
Главы Узбекистана и Кыргызстана обсудили реализацию инфраструктурных проектов
Главы Узбекистана и Кыргызстана обсудили реализацию инфраструктурных проектов
В ходе состоявшегося телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров особое внимание уделили актуальным вопросам двусторонней повестки
2024-01-27T10:54+0500
2024-01-27T10:54+0500
2024-01-27T10:54+0500
узбекистан
кыргызстан
телефонный разговор
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Вопросы реализации инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии, а также график предстоящих встреч обсудили Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров в ходе состоявшегося телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента РУз. Главы государств с особым удовлетворением отметили нынешний высокий уровень двусторонних отношений добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.Подчеркнули важность продолжения тесных контактов и обменов между правительствами, ведомствами, регионами и деловыми кругами двух стран.Особое внимание уделили расширению культурно-гуманитарной программы сотрудничества.
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президент узбекистан кыргызстан реализация инфраструктура проект телефонный разговор шавкат мирзиёев садыр жапаров актуальные вопросы двусторонняя повестка
президент узбекистан кыргызстан реализация инфраструктура проект телефонный разговор шавкат мирзиёев садыр жапаров актуальные вопросы двусторонняя повестка
Главы Узбекистана и Кыргызстана обсудили реализацию инфраструктурных проектов
В ходе состоявшегося телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров особое внимание уделили актуальным вопросам двусторонней повестки.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik
. Вопросы реализации инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии, а также график предстоящих встреч обсудили Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров в ходе состоявшегося телефонного разговора, сообщает пресс-служба
президента РУз.
Главы государств с особым удовлетворением отметили нынешний высокий уровень двусторонних отношений добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.
Подчеркнули важность продолжения тесных контактов и обменов между правительствами, ведомствами, регионами и деловыми кругами двух стран.
"Поддержаны совместные мероприятия, направленные на наращивание объемов взаимного товарооборота, продвижение проектов промышленной кооперации в автомобилестроении, электротехнической и текстильной отраслях, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, в том числе в рамках деятельности совместного Фонда развития", – говорится в сообщении.
Особое внимание уделили расширению культурно-гуманитарной программы сотрудничества.