https://uz.sputniknews.ru/20240127/prezident-uzbekistan-kyrgyzstan-realizatsiya-infrastruktura-proyekt-42237955.html

Главы Узбекистана и Кыргызстана обсудили реализацию инфраструктурных проектов

Главы Узбекистана и Кыргызстана обсудили реализацию инфраструктурных проектов

В ходе состоявшегося телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров особое внимание уделили актуальным вопросам двусторонней повестки

2024-01-27T10:54+0500

2024-01-27T10:54+0500

2024-01-27T10:54+0500

узбекистан

кыргызстан

телефонный разговор

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Вопросы реализации инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии, а также график предстоящих встреч обсудили Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров в ходе состоявшегося телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента РУз. Главы государств с особым удовлетворением отметили нынешний высокий уровень двусторонних отношений добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.Подчеркнули важность продолжения тесных контактов и обменов между правительствами, ведомствами, регионами и деловыми кругами двух стран.Особое внимание уделили расширению культурно-гуманитарной программы сотрудничества.

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