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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20240129/kartofel-jarka-vred-vrach-mneniye-42261169.html
Какой любимый многими продукт "ломает" мозг
Какой любимый многими продукт "ломает" мозг
Высокий гликемический индекс популярного блюда ведет к нарушению кровоснабжения.
2024-01-29T22:04+0500
2024-01-29T22:04+0500
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мозг
здоровье
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Злоупотребление жареным картофелем может отрицательно отразиться на состоянии головного мозга, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.По ее словам, высокий гликемический индекс делает жареную картошку продуктом, способным провоцировать различные патологические процессы в организме, в том числе повреждение стенок сосудов.Также она напомнила, что холестериновые бляшки затрудняют кровообращение и тем самым ухудшают снабжение головного мозга необходимыми ему веществами.Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают, заключила врач.
https://uz.sputniknews.ru/20240128/prostoy-sposob-izbejat-bolezni-altsgeymera-nazvali-v-minzdrave-42245929.html
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вред жареный картофель высокий гликемический индекс нарушение кровоснабжения
вред жареный картофель высокий гликемический индекс нарушение кровоснабжения

Какой любимый многими продукт "ломает" мозг

22:04 29.01.2024
© Depositphotos.com / Sudok1Результаты КТ головного мозга
Результаты КТ головного мозга - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2024
© Depositphotos.com / Sudok1
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Высокий гликемический индекс популярного блюда ведет к нарушению кровоснабжения.
Злоупотребление жареным картофелем может отрицательно отразиться на состоянии головного мозга, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
© Depositphotos.com / alexander.krikov@gmail.comЖареный картофель с луком в сковороде
Жареный картофель с луком в сковороде - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2024
Жареный картофель с луком в сковороде
© Depositphotos.com / alexander.krikov@gmail.com
По ее словам, высокий гликемический индекс делает жареную картошку продуктом, способным провоцировать различные патологические процессы в организме, в том числе повреждение стенок сосудов.
"Жареный картофель, в отличие от вареного, имеет высокий гликемический индекс. Если мы часто едим жареную картошку, то у нас часто повышается уровень глюкозы в крови. Это ведет к частым воспалениям, на которые организм реагирует. Например, повреждения эндотелия сосудов "залепляются" холестерином", – объяснила специалист.
Также она напомнила, что холестериновые бляшки затрудняют кровообращение и тем самым ухудшают снабжение головного мозга необходимыми ему веществами.
Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают, заключила врач.
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