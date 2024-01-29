https://uz.sputniknews.ru/20240129/kartofel-jarka-vred-vrach-mneniye-42261169.html

Какой любимый многими продукт "ломает" мозг

Какой любимый многими продукт "ломает" мозг

Высокий гликемический индекс популярного блюда ведет к нарушению кровоснабжения.

2024-01-29T22:04+0500

2024-01-29T22:04+0500

2024-01-29T22:04+0500

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Злоупотребление жареным картофелем может отрицательно отразиться на состоянии головного мозга, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.По ее словам, высокий гликемический индекс делает жареную картошку продуктом, способным провоцировать различные патологические процессы в организме, в том числе повреждение стенок сосудов.Также она напомнила, что холестериновые бляшки затрудняют кровообращение и тем самым ухудшают снабжение головного мозга необходимыми ему веществами.Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он "ломается", то есть многие нейроны погибают, заключила врач.

https://uz.sputniknews.ru/20240128/prostoy-sposob-izbejat-bolezni-altsgeymera-nazvali-v-minzdrave-42245929.html

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вред жареный картофель высокий гликемический индекс нарушение кровоснабжения