https://uz.sputniknews.ru/20240129/mirziyoyev-videoselektor-transport-vygovory-42250965.html
Мирзиёев объявил выговоры ответственным за транспортную сферу и ее безопасность
Мирзиёев объявил выговоры ответственным за транспортную сферу и ее безопасность
В ходе видеоселекторного совещания последнее предупреждение получили четыре чиновника. Причина — неудовлетворительная работа общественного транспорта, пробки на дорогах.
2024-01-29T12:06+0500
2024-01-29T12:06+0500
2024-01-29T12:06+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев объявил выговор министру транспорта, его первому заместителю, замначальника Департамента общественной безопасности МВД и председателю АО "Тошшахартрансхизмат" в связи с ситуацией с пробками и работой общественного транспорта, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Под председательством главы республики проходит совещание, посвященное первоочередным задачам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год. По словам президента РУз, несмотря на то, что в этой системе функционируют 3 министерства и ведомства, 3 инспекции, 5 компаний, а также есть заместители хокимов, отвечающих за строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в регионах, в том числе в столице и Ташобласти, "этот комплекс вызывает наибольшее недовольство у наших людей".Мирзиёев озвучил недостатки в обновлении строительных норм, снижении себестоимости питьевой воды и сетевых потерь, увеличении региональных рейсов, сокращении пробок в Ташкенте и совершенствовании работы общественного транспорта, отметив неудовлетворительную работу чиновников в данной сфере."В связи с этим президент объявил выговоры и дал последние предупреждения министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову, начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову и председателю АО "Тошшахартрансхизмат" Анвару Джураеву", — указано в сообщении. Кроме того, глава республики поручил внедрить в строительную сферу современные стандарты и обновить строительные нормы.
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мирзиёев недовольство работа транспортной сферы видеоселекторное совещание пробки на дорогах
мирзиёев недовольство работа транспортной сферы видеоселекторное совещание пробки на дорогах
Мирзиёев объявил выговоры ответственным за транспортную сферу и ее безопасность
В ходе видеоселекторного совещания последнее предупреждение получили четыре чиновника. Причина — неудовлетворительная работа общественного транспорта, пробки на дорогах.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев объявил выговор министру транспорта, его первому заместителю, замначальника Департамента общественной безопасности МВД и председателю АО "Тошшахартрансхизмат" в связи с ситуацией с пробками и работой общественного транспорта, сообщил
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Под председательством главы республики проходит совещание, посвященное первоочередным задачам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год.
По словам президента РУз, несмотря на то, что в этой системе функционируют 3 министерства и ведомства, 3 инспекции, 5 компаний, а также есть заместители хокимов, отвечающих за строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в регионах, в том числе в столице и Ташобласти, "этот комплекс вызывает наибольшее недовольство у наших людей".
Мирзиёев озвучил недостатки в обновлении строительных норм, снижении себестоимости питьевой воды и сетевых потерь, увеличении региональных рейсов, сокращении пробок в Ташкенте и совершенствовании работы общественного транспорта, отметив неудовлетворительную работу чиновников в данной сфере.
"В связи с этим президент объявил выговоры и дал последние предупреждения министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову, начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову и председателю АО "Тошшахартрансхизмат" Анвару Джураеву", — указано в сообщении.
Кроме того, глава республики поручил внедрить в строительную сферу современные стандарты и обновить строительные нормы.