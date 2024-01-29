https://uz.sputniknews.ru/20240129/mirziyoyev-videoselektor-transport-vygovory-42250965.html

Мирзиёев объявил выговоры ответственным за транспортную сферу и ее безопасность

Мирзиёев объявил выговоры ответственным за транспортную сферу и ее безопасность

В ходе видеоселекторного совещания последнее предупреждение получили четыре чиновника. Причина — неудовлетворительная работа общественного транспорта, пробки на дорогах.

2024-01-29T12:06+0500

2024-01-29T12:06+0500

2024-01-29T12:06+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1d/42250427_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_43fb265f875c147cd4a32b1aa9be31f3.jpg

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев объявил выговор министру транспорта, его первому заместителю, замначальника Департамента общественной безопасности МВД и председателю АО "Тошшахартрансхизмат" в связи с ситуацией с пробками и работой общественного транспорта, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Под председательством главы республики проходит совещание, посвященное первоочередным задачам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год. По словам президента РУз, несмотря на то, что в этой системе функционируют 3 министерства и ведомства, 3 инспекции, 5 компаний, а также есть заместители хокимов, отвечающих за строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в регионах, в том числе в столице и Ташобласти, "этот комплекс вызывает наибольшее недовольство у наших людей".Мирзиёев озвучил недостатки в обновлении строительных норм, снижении себестоимости питьевой воды и сетевых потерь, увеличении региональных рейсов, сокращении пробок в Ташкенте и совершенствовании работы общественного транспорта, отметив неудовлетворительную работу чиновников в данной сфере."В связи с этим президент объявил выговоры и дал последние предупреждения министру транспорта Илхому Махкамову, его первому заместителю Маманбию Омарову, начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову и председателю АО "Тошшахартрансхизмат" Анвару Джураеву", — указано в сообщении. Кроме того, глава республики поручил внедрить в строительную сферу современные стандарты и обновить строительные нормы.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев недовольство работа транспортной сферы видеоселекторное совещание пробки на дорогах