https://uz.sputniknews.ru/20240129/rossiya-turisty-uzbekistan-uvelicheniye-42260865.html

Насколько вырос турпоток из России в Узбекистан в 2023 году

Насколько вырос турпоток из России в Узбекистан в 2023 году

Республику в прошлом году посетили 714,2 тыс. российских туристов. В числе туристических целей — отдых и досуг, учеба, служебная командировка, посещение родственников, лечение и коммерческая деятельность.

2024-01-29T17:27+0500

2024-01-29T17:27+0500

2024-01-29T17:27+0500

туризм

узбекистан

россия

статистика

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Число российских граждан, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства статистики РУз.В прошлом году республику посетили порядка 714,2 тыс. человек."В 2023 году из Российской Федерации в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 человека, в то время как в 2022 году этот показатель составил 567 725 человек", — рассказали в статведомстве.Также там добавили, что для формирования статистики туризма используют рекомендации Всемирной туристской организации. В соответствии с ними, к туристическим целям относятся отдых и досуг, учеба, служебная командировка, посещение родственников, лечение и коммерческая деятельность.Общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27% по сравнению с 2022 годом, составив 6,6 млн человек. Ранее глава сектора туризма посольства Узбекистана в РФ Азамат Раимов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что руководство республики ставит задачу увеличить ежегодный приток туристов из России до 1 млн человек.

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