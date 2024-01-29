https://uz.sputniknews.ru/20240129/rossiya-turisty-uzbekistan-uvelicheniye-42260865.html
Насколько вырос турпоток из России в Узбекистан в 2023 году
Насколько вырос турпоток из России в Узбекистан в 2023 году
Республику в прошлом году посетили 714,2 тыс. российских туристов. В числе туристических целей — отдых и досуг, учеба, служебная командировка, посещение родственников, лечение и коммерческая деятельность.
2024-01-29T17:27+0500
2024-01-29T17:27+0500
2024-01-29T17:27+0500
туризм
узбекистан
россия
статистика
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Число российских граждан, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства статистики РУз.В прошлом году республику посетили порядка 714,2 тыс. человек."В 2023 году из Российской Федерации в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 человека, в то время как в 2022 году этот показатель составил 567 725 человек", — рассказали в статведомстве.Также там добавили, что для формирования статистики туризма используют рекомендации Всемирной туристской организации. В соответствии с ними, к туристическим целям относятся отдых и досуг, учеба, служебная командировка, посещение родственников, лечение и коммерческая деятельность.Общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27% по сравнению с 2022 годом, составив 6,6 млн человек. Ранее глава сектора туризма посольства Узбекистана в РФ Азамат Раимов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что руководство республики ставит задачу увеличить ежегодный приток туристов из России до 1 млн человек.
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турпоток россия узбекистан рост
турпоток россия узбекистан рост
Насколько вырос турпоток из России в Узбекистан в 2023 году
Республику в прошлом году посетили 714,2 тыс. российских туристов. Цели приезда — отдых и досуг, учеба, служебная командировка, посещение родственников, лечение и коммерческая деятельность.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Число российских граждан, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщили РИА Новости
в пресс-службе Агентства статистики РУз.
В прошлом году республику посетили порядка 714,2 тыс. человек.
"В 2023 году из Российской Федерации в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 человека, в то время как в 2022 году этот показатель составил 567 725 человек", — рассказали в статведомстве.
Также там добавили, что для формирования статистики туризма используют рекомендации Всемирной туристской организации. В соответствии с ними, к туристическим целям относятся отдых и досуг, учеба, служебная командировка, посещение родственников, лечение и коммерческая деятельность.
Общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27% по сравнению с 2022 годом, составив 6,6 млн человек.
Ранее глава сектора туризма посольства Узбекистана в РФ Азамат Раимов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил,
что руководство республики ставит задачу увеличить ежегодный приток туристов из России до 1 млн человек.