https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-turizm-uvelichenie-rossiya-pmef-35990124.html

Узбекистан увеличит турпоток из России до 1 млн человек

Узбекистан увеличит турпоток из России до 1 млн человек

В этом году Узбекистан планирует принять около млн российских туристов.

2023-06-15T14:34+0500

2023-06-15T14:34+0500

2023-06-15T14:59+0500

узбекистан

туризм

россия

азамат раимов

ботиржон асадов

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Власти Узбекистана планируют увеличить турпоток из России до 1 млн человек, сообщает РИА Новости.Об этом заявил глава сектора туризма посольства Узбекистана в России Азамат Раимов на полях ПМЭФ.Также Раимов отметил, что в 2022 году Узбекистан посетили 567 тыс. российских туристов — на 377 тыс. больше, чем в 2021 году.По словам дипломата, республика не собирается останавливаться на достигнутом результате, потому что туристический потенциал еще огромен.Ранее эксперт по туризму рассказал, чем Узбекистан привлекает российских туристов.

https://uz.sputniknews.ru/20230331/kogda-luchshe-ehat-puteshestvovat-po-uzbekistanu-shpargalka-dlya-turista-33407467.html

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