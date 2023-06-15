https://uz.sputniknews.ru/20230615/uzbekistan-turizm-uvelichenie-rossiya-pmef-35990124.html
Узбекистан увеличит турпоток из России до 1 млн человек
Узбекистан увеличит турпоток из России до 1 млн человек
В этом году Узбекистан планирует принять около млн российских туристов.
2023-06-15T14:34+0500
2023-06-15T14:34+0500
2023-06-15T14:59+0500
узбекистан
туризм
россия
азамат раимов
ботиржон асадов
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Власти Узбекистана планируют увеличить турпоток из России до 1 млн человек, сообщает РИА Новости.Об этом заявил глава сектора туризма посольства Узбекистана в России Азамат Раимов на полях ПМЭФ.Также Раимов отметил, что в 2022 году Узбекистан посетили 567 тыс. российских туристов — на 377 тыс. больше, чем в 2021 году.По словам дипломата, республика не собирается останавливаться на достигнутом результате, потому что туристический потенциал еще огромен.Ранее эксперт по туризму рассказал, чем Узбекистан привлекает российских туристов.
https://uz.sputniknews.ru/20230331/kogda-luchshe-ehat-puteshestvovat-po-uzbekistanu-shpargalka-dlya-turista-33407467.html
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узбекистан туризм россия азамат раимов ботиржон асадов пмэф
узбекистан туризм россия азамат раимов ботиржон асадов пмэф
Узбекистан увеличит турпоток из России до 1 млн человек
14:34 15.06.2023 (обновлено: 14:59 15.06.2023)
Туристические показатели республики перегнали допандемийные. В этом году Узбекистан планирует принять около миллиона российских туристов.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Власти Узбекистана планируют увеличить турпоток из России до 1 млн человек, сообщает РИА Новости
.
Об этом заявил глава сектора туризма посольства Узбекистана в России Азамат Раимов на полях ПМЭФ.
"Руководство нашей республики лично нашему послу Ботиржону Закировичу Асадову дало поручение укреплять сферу туризма в сотрудничестве с Российской Федерацией и довести в ближайшее время число российских туристов до одного млн человек", — сказал он.
Также Раимов отметил, что в 2022 году Узбекистан посетили 567 тыс. российских туристов — на 377 тыс. больше, чем в 2021 году.
"То есть, мы не только достигли допандемийных показателей, но уже давно их перешагнули", — добавил Асадов.
По словам дипломата, республика не собирается останавливаться на достигнутом результате, потому что туристический потенциал еще огромен.
Ранее эксперт по туризму рассказал
, чем Узбекистан привлекает российских туристов.