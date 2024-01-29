https://uz.sputniknews.ru/20240129/yeaes-vvp-2024-prognoz-overchuk-42249816.html

Вице-премьер РФ: Рост ВВП в ЕАЭС в 2024-м прогнозируется на уровне более 2,5%

Вице-премьер РФ: Рост ВВП в ЕАЭС в 2024-м прогнозируется на уровне более 2,5%

Алексей Оверчук также рассказал, о факторах, обеспечивших позитивные результаты в странах пятерки годом ранее.

2024-01-29T11:40+0500

2024-01-29T11:40+0500

2024-01-29T11:43+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

вице-премьер

россия

ввп

прогноз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/12/28335603_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_305379a4115b39f3ba20ee2917eb313d.jpg

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Рост ВВП в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году прогнозируется на уровне более 2,5%, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналу "Эксперт". По его словам, здесь неправильно говорить только о влиянии релокации и параллельного импорта. Объясняя такой результат, Оверчук подчеркнул, что одновременно сошлось много факторов, а также сработал накопленный эффект от тех мер и решений, которые принимались в ЕАЭС на протяжении всех лет его существования.Также он напомнил, что в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета была подписана декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".В документе определены подходы стран к решению проблем глобальной повестки по шести магистральным направлениям:"Важно, что в декларации обрисован образ будущего ЕАЭС. Лидеры наших стран вместе заявили о стремлении к 2045 году добиться превращения ЕАЭС в гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов. Теперь на этой согласованной основе предстоит разработать и принять план конкретных действий, который и приведет наши страны в будущее", — добавил Оверчук.

https://uz.sputniknews.ru/20240126/eec-uzbekistan-sotrudnichestvo-42235080.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, вице-премьер, россия, ввп, прогноз