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https://uz.sputniknews.ru/20240129/yeaes-vvp-2024-prognoz-overchuk-42249816.html
Вице-премьер РФ: Рост ВВП в ЕАЭС в 2024-м прогнозируется на уровне более 2,5%
Вице-премьер РФ: Рост ВВП в ЕАЭС в 2024-м прогнозируется на уровне более 2,5%
Алексей Оверчук также рассказал, о факторах, обеспечивших позитивные результаты в странах пятерки годом ранее.
2024-01-29T11:40+0500
2024-01-29T11:43+0500
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Рост ВВП в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году прогнозируется на уровне более 2,5%, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналу "Эксперт". По его словам, здесь неправильно говорить только о влиянии релокации и параллельного импорта. Объясняя такой результат, Оверчук подчеркнул, что одновременно сошлось много факторов, а также сработал накопленный эффект от тех мер и решений, которые принимались в ЕАЭС на протяжении всех лет его существования.Также он напомнил, что в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета была подписана декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".В документе определены подходы стран к решению проблем глобальной повестки по шести магистральным направлениям:"Важно, что в декларации обрисован образ будущего ЕАЭС. Лидеры наших стран вместе заявили о стремлении к 2045 году добиться превращения ЕАЭС в гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов. Теперь на этой согласованной основе предстоит разработать и принять план конкретных действий, который и приведет наши страны в будущее", — добавил Оверчук.
https://uz.sputniknews.ru/20240126/eec-uzbekistan-sotrudnichestvo-42235080.html
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, вице-премьер, россия, ввп, прогноз
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, вице-премьер, россия, ввп, прогноз

Вице-премьер РФ: Рост ВВП в ЕАЭС в 2024-м прогнозируется на уровне более 2,5%

11:40 29.01.2024 (обновлено: 11:43 29.01.2024)
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Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2024
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Алексей Оверчук также рассказал о факторах, обеспечивших позитивные результаты в странах пятерки годом ранее.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Рост ВВП в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году прогнозируется на уровне более 2,5%, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналу "Эксперт".

"В 2022 году ВВП Армении вырос на 12,6%, а Кыргызстана — на 6,3%. Хорошая динамика ВВП во всей пятерке стран в 2023 году. Прогноз на 2024 год тоже оптимистичный — свыше 2,5% для всего Союза", — сказал он.

По его словам, здесь неправильно говорить только о влиянии релокации и параллельного импорта. Объясняя такой результат, Оверчук подчеркнул, что одновременно сошлось много факторов, а также сработал накопленный эффект от тех мер и решений, которые принимались в ЕАЭС на протяжении всех лет его существования.
"Отсутствие таможенных и иных барьеров, общий рынок труда способствуют раскрытию инвестиционного потенциала Армении, Казахстана и Кыргызстана. На развитие Беларуси, помимо ЕАЭС, влияет и ее членство в Союзном государстве, где реализуется более глубокая модель интеграционного взаимодействия, которая позволяет нашим двум странам вместе развиваться и адекватно реагировать на возникающие вызовы", — отметил вице-премьер РФ.
Также он напомнил, что в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета была подписана декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".
В документе определены подходы стран к решению проблем глобальной повестки по шести магистральным направлениям:
обеспечение общего рынка Евразийского экономического союза ключевыми товарами и ресурсами, включая продовольственную и энергетическую безопасность;
формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития;
создание общего транспортно-логистического пространства;
формирование общего финансового рынка,
развитие экономического сотрудничества в сферах, имеющих интеграционный потенциал;
функционирование ЕАЭС как полюса экономического притяжения на международной арене.
"Важно, что в декларации обрисован образ будущего ЕАЭС. Лидеры наших стран вместе заявили о стремлении к 2045 году добиться превращения ЕАЭС в гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов. Теперь на этой согласованной основе предстоит разработать и принять план конкретных действий, который и приведет наши страны в будущее", — добавил Оверчук.
Итоги и перспективы сотрудничества ЕЭК и Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.01.2024
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