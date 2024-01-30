https://uz.sputniknews.ru/20240130/central-asia-trolleybus-sistema-khiva-urgench-42278074.html

Как работает единственная в ЦА пригородная троллейбусная система

Как работает единственная в ЦА пригородная троллейбусная система

Хорезмская троллейбусная линия за четверть века смогла доказать востребованность в регионе и вписаться в инфраструктуру и архитектурный облик городов.

2024-01-30T18:22+0500

2024-01-30T18:22+0500

2024-01-30T20:55+0500

узбекистан

транспорт

общество

хива

ургенч

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik, Индира Ризаметова. Пригородный троллейбусный маршрут Ургенч — Хива — Ургенч является единственным в своем роде в Центральной Азии. Вот уже 26 лет он популярен в качестве средства передвижения населения между двумя хорезмскими городами. В Минтрансе республики рассказали Sputnik Узбекистан о том, как сейчас поживает троллейбусная система.Примечательно, что сама инфраструктура построена с нуля в 1997 году и сдана в эксплуатацию в 1998 году, на 2 500-летие Хивы.Данный вид транспорта очень востребован у местного населения. Люди точно знают интервалы между каждым рейсом и планируют свою поездку будучи уверенными, что ни дождь, ни снег, ни зной не нарушат их планы.Согласно данным Агентства статистики Узбекистана, за последние годы спрос пассажиров на единственный троллейбусный маршрут Ургенч – Хива – Ургенч только увеличивается, что наглядно отражается в нижеследующей инфографике.Среди пассажиров электротранспорта много туристов. Со слов водителей троллейбуса, на каждом рейсе присутствуют в среднем по 2-4 иностранных путешественника.“Зарубежным гостям очень нравятся наши зеленые троллейбусы. Они не только фотографируются на их фоне, но снимают и в салоне, и видео в пути. Бывает, и нас просят позировать перед объективами камер. Нам тоже приятно, что все пассажиры довольны”, — делится водитель троллейбуса Ойбек Собиров.Троллейбусы пользуются большой популярностью и у студентов Ургенчского государственного университета. На их долю приходится значительная часть постоянных пассажиров.“Ректор Ургенчского государственного университета поделился с нами, что общежития вуза студентами из Хивы не востребованы, так как они ездят на учебу из одного города в другой на троллейбусе. Они знают, что у них есть регулярный, безопасный и быстрый транспорт практически до места учебы”, — рассказал начальник Департамента развития автомобильного и речного транспорта Минтранса Узбекистана Руслан Рузметов.Общая протяженность троллейбусной междугородней линии 35,6 км в одну сторону. Основная часть маршрута идет практически по прямой. Поездка по маршруту занимает в среднем 60-70 минут.Стоимость проезда в пределах города в настоящее время— 2 тыс. сумов. Но если пассажир выезжает за его границы, то он оплачивает уже по пригородному тарифу — 4 тыс. сумов. С начала этого года внедрена автоматизированная система оплаты за проезд, а среднее количество пассажиров в день составляет 1 700-2 000 человек, это порядка 700 тыс. пассажиров в год.Сегодня ежедневно на рейсы выезжают восемь машин, а один троллейбус всегда стоит в резерве по графику, на случай замены. Всего же на балансе ведомства находятся 14 троллейбусов, из них 5 — в неисправном состоянии. Самым старым из них уже более 25 лет.Режим работы линии — с раннего утра и до 7 вечера. Согласно установленному графику, ежедневно по четыре троллейбуса начинают движение из двух городов поочередно и на паритетной основе. Т.е. на “ночлеге” в Хиве и в Ургенче каждый день находятся по 4 машины. После остановки всех троллейбусов линия контактных сетей обесточивается.По данным Минтранса, в скором времени планируют ряд мер по совершенствованию и развитию эффективности троллейбусного транспорта.“В частности, будут организованы работы по современному техническому обслуживанию троллейбусов, их текущему ремонту и созданию современных условий в моечных боксах. Будут выполнены дополнительные строительно-монтажные работы. Также планируется оснастить машины устройствами GPS-навигации. Для ночного отстоя троллейбусов в Хиве будет возведена крытая стоянка”, — рассказал Рузметов.В декабре прошлого года было принято постановление Кабмина касательно мер по повышению эффективности системы перевозки пассажиров трамваем и троллейбусом. В частности, для повышения качества обслуживания пассажиров Самаркандской и Хорезмской областей в качестве приоритетных определены следующие задачи:Документом также утверждена "дорожная карта" по совершенствованию и развитию общественного электрического транспорта.Одним из действенных шагов стал перевод с начала этого года ГП "Хорезмское троллейбусное управление" из-под ведомства хокимията города Ургенча в ведение регионального управления Минтранса.

https://uz.sputniknews.ru/20231108/stoimost-proyezd-avtobus-stolitsa-strany-sentralnaya-aziya-40787919.html

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