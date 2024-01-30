Как работает единственная в ЦА пригородная троллейбусная система
18:22 30.01.2024 (обновлено: 20:55 30.01.2024)
© SputnikПригородный троллейбусный маршрут Ургенч — Хива — Ургенч.
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Хорезмская троллейбусная линия за четверть века смогла доказать востребованность в регионе и вписаться в инфраструктуру и архитектурный облик городов.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik, Индира Ризаметова. Пригородный троллейбусный маршрут Ургенч — Хива — Ургенч является единственным в своем роде в Центральной Азии. Вот уже 26 лет он популярен в качестве средства передвижения населения между двумя хорезмскими городами. В Минтрансе республики рассказали Sputnik Узбекистан о том, как сейчас поживает троллейбусная система.
Примечательно, что сама инфраструктура построена с нуля в 1997 году и сдана в эксплуатацию в 1998 году, на 2 500-летие Хивы.
Данный вид транспорта очень востребован у местного населения. Люди точно знают интервалы между каждым рейсом и планируют свою поездку будучи уверенными, что ни дождь, ни снег, ни зной не нарушат их планы.
Согласно данным Агентства статистики Узбекистана, за последние годы спрос пассажиров на единственный троллейбусный маршрут Ургенч – Хива – Ургенч только увеличивается, что наглядно отражается в нижеследующей инфографике.
© SputnikСколько пассажиров пользуется единственным в ЦА пригородным троллейбусным маршрутом
Сколько пассажиров пользуется единственным в ЦА пригородным троллейбусным маршрутом
© Sputnik
Среди пассажиров электротранспорта много туристов. Со слов водителей троллейбуса, на каждом рейсе присутствуют в среднем по 2-4 иностранных путешественника.
“Зарубежным гостям очень нравятся наши зеленые троллейбусы. Они не только фотографируются на их фоне, но снимают и в салоне, и видео в пути. Бывает, и нас просят позировать перед объективами камер. Нам тоже приятно, что все пассажиры довольны”, — делится водитель троллейбуса Ойбек Собиров.
Троллейбусы пользуются большой популярностью и у студентов Ургенчского государственного университета. На их долю приходится значительная часть постоянных пассажиров.
“Ректор Ургенчского государственного университета поделился с нами, что общежития вуза студентами из Хивы не востребованы, так как они ездят на учебу из одного города в другой на троллейбусе. Они знают, что у них есть регулярный, безопасный и быстрый транспорт практически до места учебы”, — рассказал начальник Департамента развития автомобильного и речного транспорта Минтранса Узбекистана Руслан Рузметов.
© SputnikПригородный троллейбусный маршрут Ургенч — Хива — Ургенч.
Пригородный троллейбусный маршрут Ургенч — Хива — Ургенч.
© Sputnik
Общая протяженность троллейбусной междугородней линии 35,6 км в одну сторону. Основная часть маршрута идет практически по прямой. Поездка по маршруту занимает в среднем 60-70 минут.
Стоимость проезда в пределах города в настоящее время— 2 тыс. сумов. Но если пассажир выезжает за его границы, то он оплачивает уже по пригородному тарифу — 4 тыс. сумов. С начала этого года внедрена автоматизированная система оплаты за проезд, а среднее количество пассажиров в день составляет 1 700-2 000 человек, это порядка 700 тыс. пассажиров в год.
Сегодня ежедневно на рейсы выезжают восемь машин, а один троллейбус всегда стоит в резерве по графику, на случай замены. Всего же на балансе ведомства находятся 14 троллейбусов, из них 5 — в неисправном состоянии. Самым старым из них уже более 25 лет.
Режим работы линии — с раннего утра и до 7 вечера. Согласно установленному графику, ежедневно по четыре троллейбуса начинают движение из двух городов поочередно и на паритетной основе. Т.е. на “ночлеге” в Хиве и в Ургенче каждый день находятся по 4 машины. После остановки всех троллейбусов линия контактных сетей обесточивается.
По данным Минтранса, в скором времени планируют ряд мер по совершенствованию и развитию эффективности троллейбусного транспорта.
“В частности, будут организованы работы по современному техническому обслуживанию троллейбусов, их текущему ремонту и созданию современных условий в моечных боксах. Будут выполнены дополнительные строительно-монтажные работы. Также планируется оснастить машины устройствами GPS-навигации. Для ночного отстоя троллейбусов в Хиве будет возведена крытая стоянка”, — рассказал Рузметов.
В декабре прошлого года было принято постановление Кабмина касательно мер по повышению эффективности системы перевозки пассажиров трамваем и троллейбусом. В частности, для повышения качества обслуживания пассажиров Самаркандской и Хорезмской областей в качестве приоритетных определены следующие задачи:
модернизация инфраструктуры общественного транспорта и поэтапное обновление структуры движения;
совершенствование современных систем управления городским общественным транспортом на основе передового зарубежного опыта;
увеличение доли системы "зеленого транспорта" в республике, количества эффективных и экологически чистых видов транспорта;
внедрение цифровой системы управления процессами;
сотрудничество с ведущими зарубежными образовательными и научными организациями по повышению квалификации и опыта сотрудников;
внедрение системы подготовки профессиональных кадров, обладающих современными знаниями.
Документом также утверждена "дорожная карта" по совершенствованию и развитию общественного электрического транспорта.
Одним из действенных шагов стал перевод с начала этого года ГП "Хорезмское троллейбусное управление" из-под ведомства хокимията города Ургенча в ведение регионального управления Минтранса.
8 ноября 2023, 13:48