https://uz.sputniknews.ru/20240130/rabochiy-stol-sostoyaniye-mneniye-ekspert-42266306.html

Что можно узнать о человеке по состоянию его рабочего стола

Что можно узнать о человеке по состоянию его рабочего стола

Вольно или невольно характер человека проявляется через внешние признаки. В их числе — подход к организации рабочего пространства

2024-01-30T22:05+0500

2024-01-30T22:05+0500

2024-01-30T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

работа

психология

коллеги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/1e/22022049_0:116:2001:1241_1920x0_80_0_0_6393603443b1e66a0d096ed1b57db0fc.jpg

Порядок и минимализм или бесконечный хаос. О каких сильных и слабых сторонах сотрудника может свидетельствовать вид его рабочего стола, рассказала радио Sputnik бизнес-психолог, бизнес-тренер Светлана Комарова.По ее словам, существует два противоположных подхода к организации рабочего места. Первый – стремление поддерживать идеальный порядок — характерен для тех, кому необходимы предсказуемость и контроль во всех сферах жизни."Это результат внутренней тревоги или страха, которые являются базовыми эмоциями для такого человека. Такие люди, как правило, имеют проблемы с доверием к миру, но в то же время могут быть очень преданными по отношению к членам своей "стаи", которых, к слову, будут стремиться подавлять. Они с трудом воспринимают все новое, не выносят нетипичных ситуаций, зато могут быть очень хорошими специалистами в своей сфере, поскольку фокусируются на одном деле, вникают в детали и часто достигают в этом большой глубины", – объяснила специалист.Также она добавила, что люди с таким типом характера не склонны к эмпатии (сопереживанию чувствам и эмоциям другого человека), зато могут прекрасно выполнять контролирующие функции.Другой подход к организации рабочего пространства – пренебрежение к порядку, в результате на столе возникает хаос."На столе перемешались кружки, бумаги, огрызки. Картина мира человека, который работает за таким столом, кардинально отличается от представлений других людей. Такие люди важные решения принимают на основании не доминирующих, а второстепенных характеристик предметов, явлений. По причине "инакомыслия" в восприятии мира и непонимания со стороны окружающих они часто замыкаются в себе и отгораживаются от других. При этом они могут испытывать глубокую привязанность к человеку, который принимает их мир. Соблюдение правил и норм для них мучительно. При этом они могут видеть важные неочевидные взаимосвязи, которые не заметны человеку с ортодоксальным мышлением", – пояснила Комарова.Вместе с тем, кроме этих двух крайностей, есть различные промежуточные варианты, добавила эксперт. В качестве примера она привела рабочее место, на котором можно увидеть репродукции картин, открытки с пейзажами, фотографии близких людей и домашних питомцев. Стол будет выглядеть гармонично, но на нем не будет фанатичного порядка. Как правило, его владелец — мягкий и доброжелательный человек, стремящийся к внутренней гармонии.

https://uz.sputniknews.ru/20240129/kartofel-jarka-vred-vrach-mneniye-42261169.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

человек рабочий стол характер внешние признаки организация рабочего пространства