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https://uz.sputniknews.ru/20240131/abduxakimov-tashkent-vozdux-zagryazneniye-mery-42282566.html
Глава Минэкологии Узбекистана: Как сделать воздух в Ташкенте чище
Глава Минэкологии Узбекистана: Как сделать воздух в Ташкенте чище
Азиз Абдухакимов перечислил меры, которые позволят улучшить экологическую ситуацию
2024-01-31T09:58+0500
2024-01-31T09:58+0500
экология
ташкент
министр
загрязнение воздуха
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Для улучшения экологической ситуации в Ташкенте необходимо реализовать порядка 10 мероприятий. Об этом рассказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов, сообщает пресс-служба ведомства.Информацию о причинах загрязнения атмосферного воздуха в столице и принимаемых мерах для их устранения глава ведомства представил в ходе парламентских слушаний в Законодательной палате Олий Мажлиса.Речь шла об антропогенных факторах, негативно влияющих на качество воздуха: строительстве без утверждения генеральных планов, вырубке деревьев в обход действующего моратория, использовании угольного топлива, а также бензина АИ-80), не соответствующего экологическим требованиям стандарта "Евро-4".Вместе с тем, министр озвучил ряд неотложных мер по улучшению экологической ситуации. В их числе:По его словам, для осуществления фонового мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проводятся наблюдения на 74 стационарных наблюдательных пунктах в 26 районах (городах) республики, в том числе на 8 автоматизированных станциях мониторинга.
https://uz.sputniknews.ru/20240127/adaptatsiya-immunolog-vyjivaniye-menyayuschayasya-sreda-42239941.html
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азиз абдухакимов ташкент воздух меры улучшение экологическая ситуация
азиз абдухакимов ташкент воздух меры улучшение экологическая ситуация

Глава Минэкологии Узбекистана: Как сделать воздух в Ташкенте чище

09:58 31.01.2024
© Sputnik/Элина Бекназарова21-я сессия Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по опустыниванию (CRIC-21).
21-я сессия Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по опустыниванию (CRIC-21). - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2024
© Sputnik/Элина Бекназарова
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Азиз Абдухакимов перечислил меры, которые позволят улучшить экологическую ситуацию.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Для улучшения экологической ситуации в Ташкенте необходимо реализовать порядка 10 мероприятий. Об этом рассказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов, сообщает пресс-служба ведомства.
Информацию о причинах загрязнения атмосферного воздуха в столице и принимаемых мерах для их устранения глава ведомства представил в ходе парламентских слушаний в Законодательной палате Олий Мажлиса.
Речь шла об антропогенных факторах, негативно влияющих на качество воздуха: строительстве без утверждения генеральных планов, вырубке деревьев в обход действующего моратория, использовании угольного топлива, а также бензина АИ-80), не соответствующего экологическим требованиям стандарта "Евро-4".
"В 2023 году выбросы в атмосферу составили 2 138,3 тыс. тонн, из них 1 279,9 тыс. тонн или 59,9% были вызваны автотранспортными средствами и 858,4 тыс. тонн или 40,1% - промышленными предприятиями", — рассказал Абдухакимов.
Вместе с тем, министр озвучил ряд неотложных мер по улучшению экологической ситуации. В их числе:
запрет на использование моторного топлива экологической категории ниже стандарта "Евро-4" (бензин марки АИ-80);
в целях уменьшения пробок на дорогах и обеспечения безопасности дорожного движения в Ташкенте в часы пик (с 07:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00) ограничение движения грузовых транспортных средств массой 3,5 и более 12 тонн;
организация зон свободных от транспортных средств на центральных улицах города;
перевод общественного транспорта на электрическое и газовое топливо, а также организация дорожной инфраструктуры;
объявление моратория на строительство всех видов строительных объектов (кроме объектов социального и государственного значения);
запрет использования угольного топлива в промышленных целях в прилегающих к Ташкенту районах Ташобласти;
строгий запрет на использование мазута в качестве резервного топлива в теплоцентрах;
создание "зеленых поясов" вокруг Ташкента с целью снижения скорости ветра и предотвращения перемещения частиц почвы на основе научных и тщательно проработанных выводов.
По его словам, для осуществления фонового мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проводятся наблюдения на 74 стационарных наблюдательных пунктах в 26 районах (городах) республики, в том числе на 8 автоматизированных станциях мониторинга.
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