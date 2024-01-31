https://uz.sputniknews.ru/20240131/abduxakimov-tashkent-vozdux-zagryazneniye-mery-42282566.html

Глава Минэкологии Узбекистана: Как сделать воздух в Ташкенте чище

Глава Минэкологии Узбекистана: Как сделать воздух в Ташкенте чище

Азиз Абдухакимов перечислил меры, которые позволят улучшить экологическую ситуацию

2024-01-31T09:58+0500

2024-01-31T09:58+0500

2024-01-31T09:58+0500

экология

ташкент

министр

загрязнение воздуха

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Для улучшения экологической ситуации в Ташкенте необходимо реализовать порядка 10 мероприятий. Об этом рассказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов, сообщает пресс-служба ведомства.Информацию о причинах загрязнения атмосферного воздуха в столице и принимаемых мерах для их устранения глава ведомства представил в ходе парламентских слушаний в Законодательной палате Олий Мажлиса.Речь шла об антропогенных факторах, негативно влияющих на качество воздуха: строительстве без утверждения генеральных планов, вырубке деревьев в обход действующего моратория, использовании угольного топлива, а также бензина АИ-80), не соответствующего экологическим требованиям стандарта "Евро-4".Вместе с тем, министр озвучил ряд неотложных мер по улучшению экологической ситуации. В их числе:По его словам, для осуществления фонового мониторинга загрязнения атмосферного воздуха проводятся наблюдения на 74 стационарных наблюдательных пунктах в 26 районах (городах) республики, в том числе на 8 автоматизированных станциях мониторинга.

https://uz.sputniknews.ru/20240127/adaptatsiya-immunolog-vyjivaniye-menyayuschayasya-sreda-42239941.html

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