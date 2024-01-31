https://uz.sputniknews.ru/20240131/eaeu-vneshniy-dolg-torgovlya-uslugi-42287403.html

Как изменились внешний долг и международная торговля услугами в ЕАЭС в 2023 году

Как изменились внешний долг и международная торговля услугами в ЕАЭС в 2023 году

Евразийская экономическая комиссия опубликовала информацию о динамике внешнего долга и международной торговли услугами в странах ЕАЭС

2024-01-31T14:01+0500

2024-01-31T14:01+0500

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Внешний долг в Евразийском экономическом союзе на 1 октября 2023 года сократился на $119,7 млрд или на 18%, сообщается на сайте ЕЭК."По сравнению с аналогичной датой 2022 года валовой внешний долг сократился в Беларуси (на 11,7%) и в России (на 26,8%)", — говорится в сообщении.При этом снижение внешнего долга в обеих странах наблюдалось во всех секторах.Вместе с тем, долг вырос в Армении на 9,5%, в Казахстане на 0,8% и Кыргызстане на 8,2%.В свою очередь, международная торговля услугами в ЕАЭС выросла на 6%."Рост международной торговли услугами наблюдался в большинстве государств-членов Евразийского экономического союза и в целом по ЕАЭС за девять месяцев 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", — указано в сообщении.Положительное сальдо торговли услугами в Армении увеличилось на 57,2%, в Беларуси снизилось на 33,6%, отметили в Департаменте статистики ЕЭК.В структуре экспорта и импорта услуг в большинстве государств-членов наибольшие доли приходились на транспортные услуги (до 50% в Казахстане) и поездки (до 57% в Армении), говорится в отчете.

https://uz.sputniknews.ru/20240130/uzbekistan-eaeu-press-sentr-42280622.html

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