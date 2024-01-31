https://uz.sputniknews.ru/20240131/rossiya-grajdanye-konsulskiy-uchet-status-42283186.html

В РФ планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан – МИД

В РФ планируют уточнить статус постоянно проживающих за рубежом граждан – МИД

Речь идет о введении консульского учета живущих за пределами страны россиян и последующей конкретизации их правового статуса

2024-01-31T10:59+0500

2024-01-31T10:59+0500

2024-01-31T11:35+0500

россия

мид рф

мария захарова

граждане россии

мигранты

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В настоящее время в межведомственном формате прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.Эта работа ведется согласно плану мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы.По словам Захаровой, "по итогам этой работы планируется, в частности, сформулировать устойчивое определение понятия "гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации", а также конкретизировать правовой статус указанной категории граждан". Также она добавила, что соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов внешнеполитическое ведомство России представит правительству к 20 июня 2025 года.

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