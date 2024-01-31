https://uz.sputniknews.ru/20240131/svo-rossiya-uspex-kupyanskoye-napravleniye-42284277.html

СВО: прорыв российских войск на Купянском направлении

СВО: прорыв российских войск на Купянском направлении

Войска РФ владеют инициативой на всех участках фронта в зоне СВО. Наиболее заметно развитие успеха на Купянском направлении, где за неделю освобождены несколько населенных пунктов – Крахмальное, Табаевка, Котляровка

2024-01-31T13:00+0500

2024-01-31T13:00+0500

2024-01-31T14:00+0500

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Достижение целей российской спецоперации становится ближе в пространстве и времени.Российские войска взломали оборону противника на Купянском направлении и развивают наступление в направлении села Песчаное в Харьковской области. В Минобороны РФ достаточно лаконично сообщили, что на этом участке активными действиями "Западной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем "улучшено положение по переднему краю", а также освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области.В географическом треугольнике Крахмальное – Табаевка – Кисловка успешно действуют части 1-й танковой армии. Российские войска за сутки взяли под контроль 40 кв. км, а за минувшие две недели освободили 200 кв. км территории и настойчиво продвигаются к левому берегу реки Оскол. Методично перемалывают спешно переброшенные сюда резервы ВСУ – на линии боевого соприкосновения и в оперативном тылу.Сегодня российские подразделения штурмуют Кисловку. Противник отступает. Ранее украинские источники сообщили о прорыве Вооруженных сил РФ в районе села Синьковка, в пяти километрах от Купянска. Под контролем ВС России находятся уже более 35 населенных пунктов Харьковской области.Германское издание Die Welt ранее отметило доминирование российских войск на всех участках фронта. Натовские оружейные поставки фактически приостановлены, и в прежних объемах практически невозможны. Экс-командующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис дал негативный для ВСУ прогноз "достижений" на 2024 год. Действительность может оказаться для киевского режима еще мрачнее. Неслучайно газета Washington Post констатировала "чувство отчаяния в коридорах власти Украины".НАТО гарантирует Украине смертьСтремясь оправдать провал летнего контрнаступления ВСУ (2023 года), украинское руководство пытается критиковать Запад за недостаточное количество и низкое качество военной помощи. Так, из сотни переданных украинской армии немецких танков Leopard-2 около 30 – подбиты в боях, остальные вышли из строя из-за механических поломок или проблем обслуживания.Много претензий Киев высказал в адрес американских БМП Bradley (техническое состояние и качество бронирования), которые ранее считались "наконечником копья" контрнаступления ВСУ. Из поставленных на Украину 200 боевых машин Bradley более 80 уничтожены в течение пяти месяцев, преимущественно в Запорожской области. Заметим, производство БМП Bradley в США прекращено в 1995 году, большинство этих машин выведены из эксплуатации, размещены на площадках хранения в ожидании утилизации. Достаточно ограниченное количество старой американской бронетехники изначально чуда не обещало (с другой стороны, ОПК России в 2023 году выпустил 1500 новых танков и 2500 БМП).Как бы то ни было, Вашингтон обиделся на неблагодарных бандеровцев. Американцы прислали в Киев своих ревизоров, которые с ходу обнаружили хищение 40 млн долларов, предназначенных для закупки артиллерийских боеприпасов. Разумеется, это лишь верхушка украинского оружейного "бизнеса". Продолжение следует. Известно, что боевики ХАМАС в секторе Газа используют американские автоматические карабины М4, изначально предназначенные для ВСУ. В конце января зафиксировано применение боевыми отрядами "Хезболла" противотанковых комплексов типа Javelin против израильской бронетехники. Высока вероятность поступления в Ливан из украинских арсеналов и американских ПЗРК Stinger – "война все спишет".Киевский режим настойчиво требует американские самолеты и немецкие крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 км, однако в Соединенных Штатах и Европе растет усталость от украинского конфликта и жизни под прицелом российских ядерных ракет. Белый дом по инерции призывает выделить ВСУ еще 61 млрд долларов, но большинство американских конгрессменов вкладываться в поражение не намерены.Ресурсов и арсеналов Пентагона сегодня не хватает даже для реагирования на "Хезболлу" в секторе Газа и на йеменских хуситов в Красном море. А тут еще "гражданская война" на границе Техаса с Мексикой, твердое китайское намерение "воссоединиться" с Тайванем, и Северная Корея с обещанием "уничтожить" Южную Корею и США. Украинская проблематика на Западе закономерно теряет актуальность, становится третьестепенной. В странах Восточной Европы (Венгрия, Словакия) уже созрело понимание, что конфликт на украинском ТВД "не имеет военного решения". Постепенно доходит и до остальных желающих России "стратегического поражения".Журнал The American Conservative сообщил: "Очевидная реальность такова, что Россия выигрывает войну, ее экономика укрепляется благодаря санкциям США, а не ослабляется. Пекин и Москва все чаще действуют как молчаливые союзники".С другой стороны, сложившаяся стараниями Вашингтона и НАТО реальность украинского ТВД сохранения украинской государственности не гарантирует, скорее наоборот. Прокси-война Запада с Россией имеет неизбежные последствия. Если к моменту достижения целей российской СВО Украина сохранит какую-то территорию, это будет нейтральная страна, обладающая небольшой армией с полицейскими функциями. Иностранным войскам Североатлантического альянса все же придется вернуться из Восточной Европы в пределы 1997 года (требование Москвы декабря 2021 года) – для формирования и упрочения системы равной и неделимой международной безопасности. Нарушение принципов такой безопасности безрассудными "гегемонами" или их вассалами будет корректироваться Россией и впредь.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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сво российские войска прорыв купянское направление