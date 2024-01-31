https://uz.sputniknews.ru/20240131/tashkent-aeroport-mini-otel-42283554.html

В ташкентском аэропорту открыли первый отель — оформление и цена номера

В ташкентском аэропорту открыли первый отель — оформление и цена номера

Остановиться в одном из 24 мини-номеров, можно не покидая транзитную зону

2024-01-31T11:59+0500

2024-01-31T11:59+0500

2024-01-31T11:59+0500

видео

ташкент

аэропорт

отель

транзит

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В международном аэропорту Ташкента открылся первый отель. В нем можно остановиться, не покидая транзитную зону. Интерьер двухэтажного отеля на 24 номера выполнен в восточном стиле по проекту известного художника Узбекистана Бобура Исмаилова. В каждом мини-номере есть односпальная кровать, светильник, зеркало, вешалка для одежды, а также полка для ручной клади и гигиенический набор. Также предусмотрена система индивидуального приглашения на посадку. Стоимость проживания зависит от времени пребывания и класса номера: из 24 номеров — 23 класса "стандарт" и один — класса "люкс", позволяющий семейное размещение. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

ташкент

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2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

ташкент аэропорт первый отель мини-номера транзитная зона