https://uz.sputniknews.ru/20240131/tashkent-aeroport-mini-otel-42283554.html
В ташкентском аэропорту открыли первый отель — оформление и цена номера
В ташкентском аэропорту открыли первый отель — оформление и цена номера
Остановиться в одном из 24 мини-номеров, можно не покидая транзитную зону
2024-01-31T11:59+0500
2024-01-31T11:59+0500
2024-01-31T11:59+0500
видео
ташкент
аэропорт
отель
транзит
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В международном аэропорту Ташкента открылся первый отель. В нем можно остановиться, не покидая транзитную зону. Интерьер двухэтажного отеля на 24 номера выполнен в восточном стиле по проекту известного художника Узбекистана Бобура Исмаилова. В каждом мини-номере есть односпальная кровать, светильник, зеркало, вешалка для одежды, а также полка для ручной клади и гигиенический набор. Также предусмотрена система индивидуального приглашения на посадку. Стоимость проживания зависит от времени пребывания и класса номера: из 24 номеров — 23 класса "стандарт" и один — класса "люкс", позволяющий семейное размещение. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
ташкент аэропорт первый отель мини-номера транзитная зона
ташкент аэропорт первый отель мини-номера транзитная зона
В ташкентском аэропорту открыли первый отель — оформление и цена номера
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Остановиться в одном из 24 мини-номеров можно, не покидая транзитную зону.
В международном аэропорту Ташкента открылся первый отель. В нем можно остановиться, не покидая транзитную зону. Интерьер двухэтажного отеля на 24 номера выполнен в восточном стиле по проекту известного художника Узбекистана Бобура Исмаилова.
В каждом мини-номере есть односпальная кровать, светильник, зеркало, вешалка для одежды, а также полка для ручной клади и гигиенический набор. Также предусмотрена система индивидуального приглашения на посадку. Стоимость проживания зависит от времени пребывания и класса номера: из 24 номеров — 23 класса "стандарт" и один — класса "люкс", позволяющий семейное размещение.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.