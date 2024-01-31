https://uz.sputniknews.ru/20240131/tyaga-sladkoye-solenoye-vrach-rekomendatsii-42287937.html
Что происходит в организме, когда хочется сладкого или соленого
Что происходит в организме, когда хочется сладкого или соленого
Диетолог перечислила возможные причины тяги к определенным продуктам
2024-01-31T22:04+0500
2024-01-31T22:04+0500
2024-01-31T22:04+0500
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Вкусовые пристрастия иногда говорят о нарушениях в работе внутренних органов или о нехватке каких-то веществ в рационе, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.По ее словам, сильная тяга к сладкому может указывать на сахарный диабет второго типа, хронический стресс или же нехватку хрома."Тяга к сладкому может сигнализировать о нехватке нутриентов, в частности, белка, хрома или магния. Также она может быть признаком каких-то патологических процессов. Сладкого может хотеться при инсулинорезистентности, при сахарном диабете второго типа и других эндокринных патологиях, при метаболическом синдроме. Хронический стресс тоже может стать причиной тяги к сладкому, поскольку гормон кортизол (вырабатывается в том числе при стрессе, – ред.) стимулирует выброс гормона инсулина, что вызывает чувство голода. В результате человек стремится восполнить потерю энергии и, как правило, его начинает тянуть к сладкому", — объяснила специалист.Любители соленого могут испытывать физическое перенапряжение или дефицит электролитов в организме, добавила Жаровская."Когда человека начинает тянуть к соленому – это первый признак того, что у него страдают надпочечники. Чаще всего это бывает при хроническом стрессе, при высокой физической нагрузке или дефиците сна. Также соленого может хотеться при электролитных нарушениях. Это случается при заболеваниях почек или при высоком потоотделении, когда человек теряет много жидкости, а вместе с ней и электролиты", – уточнила диетолог.Чтобы избавиться от хронического стресса, она рекомендовала наладить нормальный сон и компенсировать дефицит витаминов и минералов в организме с помощью правильного питания.При электролитных потерях, по ее словам, можно пропить курс минеральной воды или регулярно употреблять продукты, богатые магнием и калием.В заключение она рекомендовала занятия медитацией и прием ванн с магнием для расслабления. Что происходит в организме, когда вы едите апельсины
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MIA „Rosiya Segodnya“
организм сладкое соленое диетолог тяга продукты причины
организм сладкое соленое диетолог тяга продукты причины
Что происходит в организме, когда хочется сладкого или соленого
Диетолог перечислила возможные причины тяги к определенным продуктам.
Вкусовые пристрастия иногда говорят о нарушениях в работе внутренних органов или о нехватке каких-то веществ в рационе, рассказала радио Sputnik
врач-диетолог Татьяна Жаровская.
По ее словам, сильная тяга к сладкому может указывать на сахарный диабет второго типа, хронический стресс или же нехватку хрома.
"Тяга к сладкому может сигнализировать о нехватке нутриентов, в частности, белка, хрома или магния. Также она может быть признаком каких-то патологических процессов. Сладкого может хотеться при инсулинорезистентности, при сахарном диабете второго типа и других эндокринных патологиях, при метаболическом синдроме. Хронический стресс тоже может стать причиной тяги к сладкому, поскольку гормон кортизол (вырабатывается в том числе при стрессе, – ред.) стимулирует выброс гормона инсулина, что вызывает чувство голода. В результате человек стремится восполнить потерю энергии и, как правило, его начинает тянуть к сладкому", — объяснила специалист.
Любители соленого могут испытывать физическое перенапряжение или дефицит электролитов в организме, добавила Жаровская.
"Когда человека начинает тянуть к соленому – это первый признак того, что у него страдают надпочечники. Чаще всего это бывает при хроническом стрессе, при высокой физической нагрузке или дефиците сна. Также соленого может хотеться при электролитных нарушениях. Это случается при заболеваниях почек или при высоком потоотделении, когда человек теряет много жидкости, а вместе с ней и электролиты", – уточнила диетолог.
Чтобы избавиться от хронического стресса, она рекомендовала наладить нормальный сон и компенсировать дефицит витаминов и минералов в организме с помощью правильного питания.
При электролитных потерях, по ее словам, можно пропить курс минеральной воды или регулярно употреблять продукты, богатые магнием и калием.
"Надо есть больше продуктов с магнием, омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами и аминокислотой триптофан, которая путем биохимических процессов преобразуется в организме в гормон радости серотонин, а тот, в свою очередь, превращается в мелатонин, успокаивающий и способствующий хорошему сну", – сказала Жаровская.
В заключение она рекомендовала занятия медитацией и прием ванн с магнием для расслабления.