https://uz.sputniknews.ru/20240131/uzbekistan-kriptoaktivy-ujestocheniye-zakonodatelstvo-42289002.html

Почему в Узбекистане ужесточили законодательство в сфере оборота крипты

Почему в Узбекистане ужесточили законодательство в сфере оборота крипты

В Уголовный Кодекс, а также Кодекс РУз об административной ответственности внесли ряд изменений и дополнений, касающихся оборота крипто-активов и майнинга, предусматривающие, как штрафы, так и реальные сроки

2024-01-31T15:05+0500

2024-01-31T15:05+0500

2024-01-31T15:37+0500

узбекистан

законодательство

уголовный кодекс

майнинг

штраф

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Уголовный кодекс Узбекистана дополнили двумя статьями — "Нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов" и "Незаконное осуществление деятельности по майнингу", а также терминами "крипто-актив" и "майнинг". Аналогичные статьи появились в Кодексе об административной ответственности.Кроме того, дополнения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс, конкретизируют орган, который будет проводить предварительное следствие и дознание.Соответствующий закон, подписанный президентом 19 января, вступит в силу 19 апреля 2024 года.Он напомнил, что в сентябре 2023 года также внесли соответствующие изменения в законодательство. Тогда определили штрафы за работу без получения лицензии или разрешительного документа. Так, за деятельность без лицензии провайдера услуг правонарушитель должен заплатить 300 базовых расчетных величин (102 млн сумов), а за майнинг без разрешительного документа 150 БРВ (51 млн сумов). Однако только штрафами нарушители не ограничатся.Как рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в НАПП, данные дополнения и изменения четко определяют ответственность, которую несут люди за нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов в Узбекистане.Согласно дополнениям в Кодексе об административной ответственности, незаконное приобретение, сбыт или обмен крипто-активов, работа провайдеров услуг без лицензии влекут административный арест до 15 суток или штраф от 20 до 30 БРВ с конфискацией крипто-активов и орудий совершения указанных правонарушений.За операции с анонимными крипто-активами провайдерами услуг в сфере оборота крипто-активов предусмотрен штраф для должностных лиц от 30 до 40 БРВ.Майнинг с нарушением установленного порядка влечет административный арест до 5 суток или штраф от 20 до 30 БРВ с конфискацией орудий совершения указанного правонарушения.За майнинг анонимных крипто-активов на должностное лицо наложат штраф от 30 до 40 БРВ с конфискацией крипто-активов и орудий совершения правонарушения.Статья также предусматривает наказание за данное правонарушение, совершенное в значительном и крупном размерах.Согласно дополнениям в Уголовном кодексе, за эти же правонарушения, совершенные повторно, грозит наказание от внушительного денежного штрафа или исправительных работ до ограничения или лишения свободы.Так, например, за повторное нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов предусмотрен штраф от 300 до 400 БРВ или ограничение свободы до 3-х лет, либо лишение свободы до 3-х лет.Те же действия совершенные, например, с использованием служебного положения или организованной группой наказываются лишением свободы от трех до пяти лет.При этом обе статьи предусматривают, что лицо, добровольно заявившее о готовящемся или совершаемом преступлении и активно способствовавшее его раскрытию, не подлежит ответственности.Регулирующие меры, которые принимает Узбекистан в сфере оборота крипто-активов, позволили стране получить рейтинг "значительное соответствие". Это итог взаимной оценки, которую проводят государства-члены Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на соответствие международным стандартам по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (рекомендации ФАТФ). В мире такой рейтинг получили лишь 23 государства, одним из которых является Узбекистан, уточнили в НАПП.В Агентстве также напомнили, что с 1 января 2023 года граждане и юридические лица Узбекистана могут покупать, продавать и обменивать крипто-активы исключительно через национальных провайдеров услуг. В настоящее время в республике лицензию имеют 14 провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов — 2 крипто-биржи, 2 крипто-депозитария и 10 крипто-магазинов.Как оборот крипто-активов влияет на экономику Узбекистана

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узбекистан ужесточение законодательство оборот крипто-активы штрафы