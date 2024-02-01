https://uz.sputniknews.ru/20240201/kazaxstan-shos-gruppirovka-sputniki-42299527.html

Казахстан предложил создать в рамках ШОС совместную группировку спутников

Казахстан предложил создать в рамках ШОС совместную группировку спутников

Еще одно предложение главы Минцифры РК касалось проведения запуска космических спутников на базе международных космодромов

2024-02-01T16:05+0500

2024-02-01T16:05+0500

2024-02-01T17:12+0500

шос

казахстан

спутник

космос

форум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36531686_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_94b4f18dba05950c7223f05d45f7258d.jpg

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Казахстан предложил создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединенную группировку спутников для зондирования Земли, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.С такой инициативой выступил глава ведомства Багдат Мусин на открывшемся в Алма-Ате цифровом форуме Digital Almaty 2024.По его словам, в организацию входят "как минимум три державы, которые имеют безупречные космические программы".Также он подчеркнул, что возможность сделать фото земли по определенным геокоординатам позволит использовать полученные данные в различных секторах экономики.Проводить запуски спутников глава казахстанского цифрового ведомства предложил на базе международных космодромов.Шестой международный форум Digital Almaty проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия X: цифровая эволюция будущего". Ожидается, что его посетят более 30 тыс. человек.В программе – 40 панельных сессий, на которых выступят более 200 спикеров из числа международных экспертов, ведущих специалистов в сфере IT и бизнеса. Они поделятся успешными кейсами в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций. Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое пройдет 2 февраля. В тот же день премьер-министры проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах.

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шос казахстан предложение запуск космические спутники международные космодромы