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Казахстан предложил создать в рамках ШОС совместную группировку спутников
Казахстан предложил создать в рамках ШОС совместную группировку спутников
Еще одно предложение главы Минцифры РК касалось проведения запуска космических спутников на базе международных космодромов
2024-02-01T16:05+0500
2024-02-01T16:05+0500
2024-02-01T17:12+0500
шос
казахстан
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Казахстан предложил создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединенную группировку спутников для зондирования Земли, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.С такой инициативой выступил глава ведомства Багдат Мусин на открывшемся в Алма-Ате цифровом форуме Digital Almaty 2024.По его словам, в организацию входят "как минимум три державы, которые имеют безупречные космические программы".Также он подчеркнул, что возможность сделать фото земли по определенным геокоординатам позволит использовать полученные данные в различных секторах экономики.Проводить запуски спутников глава казахстанского цифрового ведомства предложил на базе международных космодромов.Шестой международный форум Digital Almaty проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия X: цифровая эволюция будущего". Ожидается, что его посетят более 30 тыс. человек.В программе – 40 панельных сессий, на которых выступят более 200 спикеров из числа международных экспертов, ведущих специалистов в сфере IT и бизнеса. Они поделятся успешными кейсами в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций. Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое пройдет 2 февраля. В тот же день премьер-министры проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах.
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шос казахстан предложение запуск космические спутники международные космодромы
шос казахстан предложение запуск космические спутники международные космодромы
Казахстан предложил создать в рамках ШОС совместную группировку спутников
16:05 01.02.2024 (обновлено: 17:12 01.02.2024)
Еще одно предложение главы Минцифры РК касалось проведения запуска космических спутников на базе международных космодромов.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
Казахстан предложил создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединенную группировку спутников для зондирования Земли, сообщает
пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
С такой инициативой выступил глава ведомства Багдат Мусин на открывшемся в Алма-Ате цифровом форуме Digital Almaty 2024.
По его словам, в организацию входят "как минимум три державы, которые имеют безупречные космические программы".
"Но и…все другие страны нашей организации точно имеют потенциал к тому, чтобы присоединиться к инициативе, которую можно поднять здесь, на этой площадке. Что имею в виду? Можно иметь совместную объединенную группировку спутников дистанционного зондирования земли", — отметил Мусин.
Также он подчеркнул, что возможность сделать фото земли по определенным геокоординатам позволит использовать полученные данные в различных секторах экономики.
Проводить запуски спутников глава казахстанского цифрового ведомства предложил на базе международных космодромов.
Шестой международный форум Digital Almaty проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия X: цифровая эволюция будущего". Ожидается, что его посетят более 30 тыс. человек.
В программе – 40 панельных сессий, на которых выступят более 200 спикеров из числа международных экспертов, ведущих специалистов в сфере IT и бизнеса. Они поделятся успешными кейсами в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.
Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое пройдет 2 февраля. В тот же день премьер-министры проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах.