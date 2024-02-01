https://uz.sputniknews.ru/20240201/slivochnoye-maslo-vred-polza-ekspert-42297387.html

Диетолог назвал полезную для организма норму сливочного масла

Диетолог назвал полезную для организма норму сливочного масла

Также он рекомендовал при выборе продукта обращать внимание на его цвет, вкус и запах

2024-02-01T22:02+0500

2024-02-01T22:02+0500

2024-02-01T22:02+0500

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Сливочное масло в умеренном количестве не только не вредно, но и полезно, рассказал радио Sputnik врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он напомнил традиционный экспертный подход к этому вопросу: сливочное масло – это холестерин, это насыщенные жирные кислоты, типа пальмитиновой, и это все однозначно вредно.Однако, по его словам, последние исследования в этой области свидетельствуют о том, что вред сливочного масла для организма сильно преувеличен.Он также добавил, что навредить здоровью может злоупотребление этим продуктом.Кроме того, он перечислил заболевания, которые могут быть противопоказанием для употребления сливочного масла.В их числе — патологии желчного пузыря и желчевыводящих путей, при которых не стоит "увлекаться" сливочным маслом, особенно натощак. Также нужно быть осторожным людям с гастритами в той или иной стадии обострения или, наоборот, ремиссии — "надо смотреть по состоянию, стоит ли есть масло", добавил Михаил Гинзбург.В заключение он напомнил, что при покупке продукта нужно обращать внимание на его цвет, вкус и запах, так как посторонние привкусы или оттенки могут сигнализировать о наличии в масле токсичных для здоровья соединений.

https://uz.sputniknews.ru/20240131/tyaga-sladkoye-solenoye-vrach-rekomendatsii-42287937.html

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