https://uz.sputniknews.ru/20240201/slivochnoye-maslo-vred-polza-ekspert-42297387.html
Диетолог назвал полезную для организма норму сливочного масла
Диетолог назвал полезную для организма норму сливочного масла
Также он рекомендовал при выборе продукта обращать внимание на его цвет, вкус и запах
2024-02-01T22:02+0500
2024-02-01T22:02+0500
2024-02-01T22:02+0500
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Сливочное масло в умеренном количестве не только не вредно, но и полезно, рассказал радио Sputnik врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он напомнил традиционный экспертный подход к этому вопросу: сливочное масло – это холестерин, это насыщенные жирные кислоты, типа пальмитиновой, и это все однозначно вредно.Однако, по его словам, последние исследования в этой области свидетельствуют о том, что вред сливочного масла для организма сильно преувеличен.Он также добавил, что навредить здоровью может злоупотребление этим продуктом.Кроме того, он перечислил заболевания, которые могут быть противопоказанием для употребления сливочного масла.В их числе — патологии желчного пузыря и желчевыводящих путей, при которых не стоит "увлекаться" сливочным маслом, особенно натощак. Также нужно быть осторожным людям с гастритами в той или иной стадии обострения или, наоборот, ремиссии — "надо смотреть по состоянию, стоит ли есть масло", добавил Михаил Гинзбург.В заключение он напомнил, что при покупке продукта нужно обращать внимание на его цвет, вкус и запах, так как посторонние привкусы или оттенки могут сигнализировать о наличии в масле токсичных для здоровья соединений.
https://uz.sputniknews.ru/20240131/tyaga-sladkoye-solenoye-vrach-rekomendatsii-42287937.html
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эксперт сливочное масло вред польза выбор продукта цвет вкус запах
эксперт сливочное масло вред польза выбор продукта цвет вкус запах
Диетолог назвал полезную для организма норму сливочного масла
Также он рекомендовал при выборе продукта обращать внимание на его цвет, вкус и запах.
Сливочное масло в умеренном количестве не только не вредно, но и полезно, рассказал радио Sputnik
врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Он напомнил традиционный экспертный подход к этому вопросу: сливочное масло – это холестерин, это насыщенные жирные кислоты, типа пальмитиновой, и это все однозначно вредно.
Однако, по его словам, последние исследования в этой области свидетельствуют о том, что вред сливочного масла для организма сильно преувеличен.
"В масле есть все жирорастворимые витамины (А, D, E, К, – ред.), вполне сбалансированный состав жирных кислот. Согласно последним данным, употребление сливочного масла в небольшом количестве на завтрак полезно. Порядка 15-20 граммов (в день, – ред.) или, может быть, чуть меньше, снижают риски неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов, то есть инфарктов и инсультов", — объяснил Гинзбург.
Он также добавил, что навредить здоровью может злоупотребление этим продуктом.
"Злоупотребление сливочным маслом, больше 50 граммов в день, – это вредно. В таком количестве сливочное масло уже будет действовать как довольно большая нагрузка жиром, будет повышать калорийность питания, способствовать набору веса и развитию всех заболеваний, связанных с ожирением, той же гипертонии", – предупредил специалист.
Кроме того, он перечислил заболевания, которые могут быть противопоказанием для употребления сливочного масла.
В их числе — патологии желчного пузыря и желчевыводящих путей, при которых не стоит "увлекаться" сливочным маслом, особенно натощак. Также нужно быть осторожным людям с гастритами в той или иной стадии обострения или, наоборот, ремиссии — "надо смотреть по состоянию, стоит ли есть масло", добавил Михаил Гинзбург.
В заключение он напомнил, что при покупке продукта нужно обращать внимание на его цвет, вкус и запах, так как посторонние привкусы или оттенки могут сигнализировать о наличии в масле токсичных для здоровья соединений.