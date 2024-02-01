https://uz.sputniknews.ru/20240201/svo-tanki-zarubejnoye-proizvodstvo-uyazvimost-42296297.html

Почему "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамсы" — самое уязвимое "супероружие" в зоне СВО

Почему "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамсы" — самое уязвимое "супероружие" в зоне СВО

Уровень боеспособности, степень технической готовности, и большие потери "лучших в мире" танков Германии, Британии и США в боях на украинском ТВД стали большим разочарованием для НАТО

2024-02-01T12:55+0500

2024-02-01T12:55+0500

2024-02-01T14:26+0500

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Пентагон в отчаянии переосмысливает баланс количества и качества вооружений, необходимых для достижения "гегемонии" в мире.Совет по международным отношениям США изучил уязвимости немецких танков Leopard-2, американских Abrams и британских Challenger-2 в зоне российской СВО. Выводы неутешительны для НАТО: технологии современного боя ушли далеко вперед, а западные танки и тактика их боевого применения остались в прошлом веке. Американский аналитический центр сделал убийственный для западного ВПК и украинской армии вывод: "Мало доказательств того, что более совершенные танки могли бы сыграть решающую роль". Впрочем, украинское командование догадалось об этом еще в сентябре.Из поставленных ВСУ сотни "Леопардов-2" около тридцати были подбиты (уничтожены) в ходе летнего "контрнаступления". Все оставшиеся – вышли из строя, требуют ремонта квалифицированными специалистами на территории стран НАТО. Если логистика поставок западного оружия на Украину худо-бедно организована, то сервис и ремонт сложной боевой техники альянса в оперативном тылу ВСУ – проблема практически нерешаемая. Российские ежедневные удары высокоточным оружием большой дальности по военным и промышленным объектам не позволяют создать на украинской территории предприятия по производству и ремонту бронетехники. Инженерно-технический персонал стран НАТО в условиях спецоперации работать не может. Подготовка украинских кадров требует времени, которого нет.Американское танкостроение спасла от технологического унижения и позора в зоне СВО лишь "стратегия" использования "Абрамсов" в глубоком тылу ВСУ – на западе Украины. В Соединенных Штатах распространен дискурс: поставленные Киеву танки M1 Abrams находятся вдали от линии фронта для усиления брони и более надежной защиты от российских ударных дронов. Фактически Вашингтон не допустил прямого участия американских танков в боевых действиях, чтобы избежать репутационного ущерба ВПК. И выгадал на этом десятки миллиардов долларов. США в 2023 году увеличили продажи оружия в зарубежные страны на 55% – на сумму 80,9 млрд долларов. На украинском ТВД изрядно досталось лишь американским "антикварным" БМП Bradley.Виновата российская революцияВопреки здравому смыслу, без учета значительной разницы потенциалов Вооруженных сил РФ и украинской армии, на Западе многие возлагали большие надежды на контрнаступление ВСУ летом 2023 года. Более 50 "государств-доноров" киевского режима "инвестировали" десятки миллиардов долларов и евро, опустошали арсеналы национальных армий – в США и НАТО готовили "стратегическое поражение России на поле боя". Деньги и танки сгорели, ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих – украинское наступление провалилось, и это стало шоком для коллективного Запада. Болезненное возвращение в реальность сопровождается эмпирическими метаниями в классическом стиле "Кто виноват, и что делать?".Авторитетное американское издание Foreign Affairs связывает проблему поражения с широкой военной революцией, в ходе которой новые технологии сделали поле боя "слишком смертоносным для успешных наступательных маневров, независимо от качества истребителей F-16, ракет ATACMS или танков "Абрамс" (активно применяются дроны, высокоточное ракетное оружие, дальнобойные средства ПВО и РЭБ, спутниковая группировка). Российская технологическая революция в сочетании с эшелонированной российской обороной не оставили прокси-войскам НАТО ни одного шанса на успех. Обсуждаются и другие причины провала консолидированных усилий Запада в прокси-войне с РФ – от недостаточной подготовки украинских военнослужащих по стандартам альянса до устаревшей тактики и отсутствия надежной тыловой инфраструктуры ВСУ. Журнал Foreign Affairs резюмирует: "Последствия для Украины мрачны". Однако серьезные последствия ожидают всех участников антироссийской "концессии", созданной стараниями Соединенных Штатов. Закономерно, теперь американцам и европейцам не хватает "ощущения безопасности".Объективная реальность украинского ТВД подсказывает, что Киев напрасно ждет новых поставок старых натовских танков. Конгресс США в декабре 2023 года решительно остановил многомиллиардный поток долларов для вооружения и содержания украинской армии. Европа также столкнулась с трудностями финансирования киевского режима. Униженный афганскими талибами* и йеменскими хуситами Пентагон более озабочен переосмыслением баланса качества и количества собственных вооружений, необходимых для достижения геополитических целей США в многополярном и турбулентном мире. Здесь есть над чем задуматься. Единственный в США танковый завод в Лиме (штат Огайо) до СВО выпускал всего 12 танков "Абрамс" в год, теперь американцы нарастили производство до 12 танков в месяц. Военная промышленность ФРГ значительно отстает, и все же планирует к 2027 году выпускать ежемесячно около 10 танков. "Дисфункция" альянса очевидна.Российское количество и качество вооружений – недостижимый ориентир для всех стран НАТО вместе взятых. Напомню, в 2023 году предприятия российского ОПК выпустили более 1500 новых танков. Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов ранее подчеркнул: "Танкостроительная школа в России – одна из самых передовых в мире. Сейчас в зоне СВО, главным образом, действуют новые и модернизированные Т-90, а также глубоко модернизированные Т-72 и Т-80. Эти машины отлично справляются с задачами… "Прорыв" на сегодня лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты".Вероятная встреча на украинском и любом другом ТВД лучшего в мире танка Т-90М "Прорыв" с немецким "Leopard 2А6", британским "Challenger" или американским "Abrams" не обещает западным "монстрам" ничего хорошего.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram * организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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