https://uz.sputniknews.ru/20240201/uzbekistan-voda-naseleniye-obespecheniye-42301483.html

Насколько повысился уровень обеспечения населения питьевой водой в Узбекистане

Насколько повысился уровень обеспечения населения питьевой водой в Узбекистане

Охват централизованным питьевым водоснабжением населения республики расширился в результате реализации ряда крупных проектов

2024-02-01T17:13+0500

2024-02-01T17:13+0500

2024-02-01T17:40+0500

общество

узбекистан

водоснабжение

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Уровень централизованного питьевого водоснабжения в Узбекистане увеличился с 74,4% в 2022 году до 77,2% в настоящее время. Об этом рассказали в ходе пресс-конференции АО "Узсувтаъминот", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Руководитель управления АО "Узсувтаъминот" Анвар Мухамедалиев подробно проинформировал о результатах работы в сфере питьевого водоснабжения и отведения сточных вод.Представитель компании также рассказал о реализации ряда крупных проектов в данном направлении.Так, в рамках проекта "Улучшение питьевого водоснабжения за счет вод водохранилища Тупаланг" проложено 147 км сети. На эти цели направили 1,4 трл.сумов. В результате повысились качество и уровень водоснабжения 1,1 млн. граждан (40% населения области), проживающих в 273 махаллях Сариасийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского районов.Вместе с тем ведутся работы на 10 водораспределительных сооружениях и на 19 канализационных насосных станциях. В частности, в Ташкентском и Кибрайском районах завершается строительство канализационных насосных станций — по четыре в каждом районе, в Зангиатинском районе – двух водораспределительных сооружений, в Гулистане – девяти, в Янгиере – шести, в Ширине на стадии завершения две канализационные насосные станции и столько же в Джизаке.Также Мухамедалиев сообщил, что в Андижанской области уровень питьевого водоснабжения граждан достиг 91%, в Хорезмской области этот показатель составляет 90%.Кроме того, в 2023 году для повышения качества и прозрачности услуг, предоставляемых потребителям, запущена автоматизированная единая биллинговая система учета и контроля услуг питьевого водоснабжения и водоотведения "Uzwater".Вместе с тем АО "Узсувтаъминот" усовершенствовало деятельность "Единого колл-центра", работающего в режиме 24/7 по короткому номеру 1255. За январь-декабрь 2023 года туда поступило 145,2 тыс. обращений, 85% из них решены положительно.

https://uz.sputniknews.ru/20240104/uzbekistan-vodosberejeniye-mirziyoyev-zadachi-41930084.html

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