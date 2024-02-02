https://uz.sputniknews.ru/20240202/aripov-sifrovoy-forum-kazaxstan-42312727.html

Что предложил премьер-министр Узбекистана на цифровом форуме в Казахстане

Что предложил премьер-министр Узбекистана на цифровом форуме в Казахстане

Абдулла Арипов выступил на пленарном заседании на полях международного цифрового форума Digital Almaty-2024 – "Индустрия Х. Цифровая эволюция будущего"

2024-02-02T16:01+0500

2024-02-02T16:01+0500

2024-02-02T17:38+0500

узбекистан

премьер-министр

абдулла арипов

казахстан

it-технологии

форум

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил участникам международного форума Digital Almaty 2024 – "Индустрия Х. Цифровая эволюция будущего" создать площадку по обмену технологиями и знаниями в области применения искусственного интеллекта.Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания на полях цифрового форума.По его словам, внедрение совместными усилиями современных IT-технологий способствует динамичному цифровому развитию стран региона.Он отметил, что тесное сотрудничество в сфере применения новых цифровых технологий и реализация совместных проектов являются важными факторами успеха.Вместе с тем узбекистанский премьер рассказал о формировании в республике благоприятной среды для ускоренного экспорта IT-услуг, запуске программ, направленных на поддержку местных и привлечение в страну зарубежных компаний, расширении видов деятельности для резидентов IT –парка."В Узбекистане число компаний-резидентов IT-парков превысило 1 670. В них сегодня работают свыше 26 тыс. специалистов. Почти в 3 раза увеличилось и количество иностранных резидентов IT-парка — 426 компаний", — добавил Арипов.Также он отметил, что республика расширила географию экспорта до 60 стран и нарастила объем оказанных IT-услуг в 2,4 раза, доведя его почти до $350 млн.Еще одно важное направление, о котором рассказал Арипов — цифровизация государственных услуг. В Узбекистане в 2023 году на Едином портале интерактивных госуслуг дополнительно внедрили более 200 сервисов. Это позволило предоставить 21 млн услуг населению и бизнесу."Кроме того, в стране разработано и внедрено более 100 информационных систем в рамках цифровой трансформации, таких как образование, финансы, таможня, сельхоз, геология и другие", — добавил премьер-министр Узбекистана.Он указал, что за счет оцифровки 370 таможенных операций, время оформления документов на таможне сократилось с 3-х часов до нескольких минут.Озвучивая планы на перспективу в части подготовки кадров и привлечения молодежи в IT-сферу, Абдулла Арипов рассказал о готовящемся запуске в этом году программы "IT-талант"."В рамках программы планируется выделение образовательным центрам до $3000 за каждого трудоустроенного специалиста в компании, осуществляющие экспорт IT-услуг", — отметил он.В 2026 году в Узбекистане запланировано проведение международной олимпиады по информатике, что придаст дополнительный стимул в привлечении молодежи в IT-сферу, сообщил премьер-министр.В пленарном заседании также участвовали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

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