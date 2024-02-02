https://uz.sputniknews.ru/20240202/kefir-upotrebleniye-vecher-vrach-rekomendatsii-42308615.html

К чему ведет употребление кефира на ночь — врач

К чему ведет употребление кефира на ночь — врач

Многие годы пациентам рекомендовали употреблять перед сном кисломолочные продукты из-за благотворного влияния на пищеварение и низкой калорийности, однако теперь ученые пересмотрели свое отношение к этим напиткам

2024-02-02T22:07+0500

2024-02-02T22:07+0500

2024-02-02T22:07+0500

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Многие годы медики заблуждались, советуя пациентам кефир, ряженку или простоквашу в качестве идеального вечернего перекуса, источника белка, а также залога хорошего сна, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.По ее словам, теперь эндокринологи, с современной научной точки зрения, смотрят на это скептически.Она добавила, что привычка регулярно подкрепляться перед сном кисломолочными продуктами может привести к накоплению жировой ткани и развитию диабета. В заключение она добавила, что этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани.

https://uz.sputniknews.ru/20240129/kartofel-jarka-vred-vrach-mneniye-42261169.html

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