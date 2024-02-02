https://uz.sputniknews.ru/20240202/kefir-upotrebleniye-vecher-vrach-rekomendatsii-42308615.html
К чему ведет употребление кефира на ночь — врач
К чему ведет употребление кефира на ночь — врач
Многие годы пациентам рекомендовали употреблять перед сном кисломолочные продукты из-за благотворного влияния на пищеварение и низкой калорийности, однако теперь ученые пересмотрели свое отношение к этим напиткам
2024-02-02T22:07+0500
2024-02-02T22:07+0500
2024-02-02T22:07+0500
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Многие годы медики заблуждались, советуя пациентам кефир, ряженку или простоквашу в качестве идеального вечернего перекуса, источника белка, а также залога хорошего сна, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.По ее словам, теперь эндокринологи, с современной научной точки зрения, смотрят на это скептически.Она добавила, что привычка регулярно подкрепляться перед сном кисломолочными продуктами может привести к накоплению жировой ткани и развитию диабета. В заключение она добавила, что этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани.
https://uz.sputniknews.ru/20240129/kartofel-jarka-vred-vrach-mneniye-42261169.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
врач кефир ночь употребление кисломолочные продукты
врач кефир ночь употребление кисломолочные продукты
К чему ведет употребление кефира на ночь — врач
Многие годы пациентам рекомендовали употреблять перед сном кисломолочные продукты из-за благотворного влияния на пищеварение и низкой калорийности, однако теперь ученые пересмотрели свое отношение к этим напиткам.
Многие годы медики заблуждались, советуя пациентам кефир, ряженку или простоквашу в качестве идеального вечернего перекуса, источника белка, а также залога хорошего сна, рассказала радио Sputnik
врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По ее словам, теперь эндокринологи, с современной научной точки зрения, смотрят на это скептически.
" …Оказалось, что польза употребления таких продуктов перед сном – всего лишь миф. И дело не в "зловредных" врачах, которые давали плохие советы, а в том, что в последние годы появились новые знания. Теперь используются такие понятия, как гликемический индекс и инсулиновый индекс. То есть теперь мы смотрим, как меняется уровень глюкозы и инсулина в крови после употребления тех или иных продуктов", – объяснила специалист.
Она добавила, что привычка регулярно подкрепляться перед сном кисломолочными продуктами может привести к накоплению жировой ткани и развитию диабета.
"Выяснилось, что у кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас еще и максимальная активность гормона инсулина по вечерам. Получается, что человек пьет кефир и идет спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает ее ускоренно синтезировать. Если так делать регулярно, можно заработать нарушение гликемии натощак, то есть преддиабет, который будет толкать человека к развитию диабета при наличии прочих факторов", – предупредила Павлова.
В заключение она добавила, что этот процесс будет одновременно способствовать набору жировой ткани.