https://uz.sputniknews.ru/20240202/uzbekistan-metallurgiya-zadachi-mirziyoyev-42305021.html

В Узбекистане трансформируют четыре крупных металлургических предприятия

В Узбекистане трансформируют четыре крупных металлургических предприятия

Глава республики отметил важность повышения производительности труда на данных предприятиях, внедрения показателей эффективности (KPI) в деятельность руководящих сотрудников и специалистов

2024-02-02T09:50+0500

2024-02-02T09:50+0500

2024-02-02T09:56+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

навоийский горно-металлургический комбинат

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев указал на необходимость трансформации Навоийского горно-металлургического комбината, Алмалыкского горно-металлургического комбината, Узбекского металлургического комбината и государственного предприятия "Навоийуран", сообщает пресс-служба президента.Главе республики представили презентацию о мерах по развитию металлургических предприятий.Как отмечалось, Навоийский горно-металлургический комбинат, Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Узбекский металлургический комбинат и государственное предприятие "Навоийуран" занимают важное место в экономике страны.В целом за последние 6 лет доля этих предприятий в общем объеме промышленности выросла с 10% до 17%, а в доходах бюджета — с 11% до 25%.С учетом задачи увеличения объема экономики республики в 2 раза до 2030 года, а также растущей конкуренции в мире, требуется повысить эффективность всех этих крупных компаний.Речь шла о наращивании производства и привлечении инвестиций в отрасль.Мирзиёев дал ответственным лицам конкретные указания по освоению инвестиций и ускорению новых проектов, поставил задачи по оптимизации операционных расходов и энергопотребления, сокращению себестоимости.Президент РУз также отметил важность повышения производительности труда на комбинатах, внедрения показателей эффективности (KPI) в деятельность руководящих сотрудников и специалистов.

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мирзиёев задачи металлургическая отрасль повышение производительности труда внедрение показателей эффективности