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https://uz.sputniknews.ru/20240202/uzbekistan-metallurgiya-zadachi-mirziyoyev-42305021.html
В Узбекистане трансформируют четыре крупных металлургических предприятия
В Узбекистане трансформируют четыре крупных металлургических предприятия
Глава республики отметил важность повышения производительности труда на данных предприятиях, внедрения показателей эффективности (KPI) в деятельность руководящих сотрудников и специалистов
2024-02-02T09:50+0500
2024-02-02T09:56+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
навоийский горно-металлургический комбинат
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев указал на необходимость трансформации Навоийского горно-металлургического комбината, Алмалыкского горно-металлургического комбината, Узбекского металлургического комбината и государственного предприятия "Навоийуран", сообщает пресс-служба президента.Главе республики представили презентацию о мерах по развитию металлургических предприятий.Как отмечалось, Навоийский горно-металлургический комбинат, Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Узбекский металлургический комбинат и государственное предприятие "Навоийуран" занимают важное место в экономике страны.В целом за последние 6 лет доля этих предприятий в общем объеме промышленности выросла с 10% до 17%, а в доходах бюджета — с 11% до 25%.С учетом задачи увеличения объема экономики республики в 2 раза до 2030 года, а также растущей конкуренции в мире, требуется повысить эффективность всех этих крупных компаний.Речь шла о наращивании производства и привлечении инвестиций в отрасль.Мирзиёев дал ответственным лицам конкретные указания по освоению инвестиций и ускорению новых проектов, поставил задачи по оптимизации операционных расходов и энергопотребления, сокращению себестоимости.Президент РУз также отметил важность повышения производительности труда на комбинатах, внедрения показателей эффективности (KPI) в деятельность руководящих сотрудников и специалистов.
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мирзиёев задачи металлургическая отрасль повышение производительности труда внедрение показателей эффективности
мирзиёев задачи металлургическая отрасль повышение производительности труда внедрение показателей эффективности

В Узбекистане трансформируют четыре крупных металлургических предприятия

09:50 02.02.2024 (обновлено: 09:56 02.02.2024)
© Sputnik / Владимир Федоренко Металлургический комбинат
 Металлургический комбинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2024
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Глава республики отметил важность повышения производительности труда на данных предприятиях, внедрения показателей эффективности (KPI) в деятельность руководящих сотрудников и специалистов.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев указал на необходимость трансформации Навоийского горно-металлургического комбината, Алмалыкского горно-металлургического комбината, Узбекского металлургического комбината и государственного предприятия "Навоийуран", сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главе республики представили презентацию о мерах по развитию металлургических предприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, Навоийский горно-металлургический комбинат, Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Узбекский металлургический комбинат и государственное предприятие "Навоийуран" занимают важное место в экономике страны.
"За последние годы в эти четыре предприятия было инвестировано $7 млрд 400 млн. В результате объем производства золота вырос на 23%, меди – на 41%, серебра – на 60%. На Навоийском комбинате освоены 4 новых месторождения и введены в эксплуатацию 3 завода. Производство также увеличилось на Узметкомбинате и "Навоийуране", — говорится в сообщении.
В целом за последние 6 лет доля этих предприятий в общем объеме промышленности выросла с 10% до 17%, а в доходах бюджета — с 11% до 25%.
С учетом задачи увеличения объема экономики республики в 2 раза до 2030 года, а также растущей конкуренции в мире, требуется повысить эффективность всех этих крупных компаний.
Речь шла о наращивании производства и привлечении инвестиций в отрасль.
"Глава государства отметил необходимость трансформации комбинатов с привлечением зарубежных экспертов, уделив особое внимание внедрению цифровых решений и “зеленых” технологий", — говорится в сообщении.
Мирзиёев дал ответственным лицам конкретные указания по освоению инвестиций и ускорению новых проектов, поставил задачи по оптимизации операционных расходов и энергопотребления, сокращению себестоимости.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по развитию металлургических предприятий.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент РУз также отметил важность повышения производительности труда на комбинатах, внедрения показателей эффективности (KPI) в деятельность руководящих сотрудников и специалистов.
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