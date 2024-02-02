https://uz.sputniknews.ru/20240202/uzbekistan-ministr-vyssheye-obrazovaniye-42314102.html

В Узбекистане назначили министра высшего образования, науки и инноваций

В Узбекистане назначили министра высшего образования, науки и инноваций

Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Ранее кандидатуру нового главы ведомства одобрили в нижней палате парламента

2024-02-02T17:15+0500

2024-02-02T17:15+0500

2024-02-02T17:42+0500

узбекистан

министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана

назначение

министр

указ

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.Ранее кандидатуру Шарипова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.До этого он работал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте, заместителем министра высшего и среднего специального образования, ректором Ташкентского государственного экономического университета.Ранее министерство высшего образования, науки и инноваций возглавлял Иброхим Абдурахманов, утвержденный на эту должность в 2022 году. В октябре 2023 года его назначили министром сельского хозяйства, и до сегодняшнего дня пост главы Минвуза был вакантным.

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