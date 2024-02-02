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В Узбекистане назначили министра высшего образования, науки и инноваций
В Узбекистане назначили министра высшего образования, науки и инноваций
Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Ранее кандидатуру нового главы ведомства одобрили в нижней палате парламента
2024-02-02T17:15+0500
2024-02-02T17:15+0500
2024-02-02T17:42+0500
узбекистан
министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана
назначение
министр
указ
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.Ранее кандидатуру Шарипова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.До этого он работал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте, заместителем министра высшего и среднего специального образования, ректором Ташкентского государственного экономического университета.Ранее министерство высшего образования, науки и инноваций возглавлял Иброхим Абдурахманов, утвержденный на эту должность в 2022 году. В октябре 2023 года его назначили министром сельского хозяйства, и до сегодняшнего дня пост главы Минвуза был вакантным.
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министр высшего образования науки и инноваций узбекистана указ шавкат мирзиёев
министр высшего образования науки и инноваций узбекистана указ шавкат мирзиёев
В Узбекистане назначили министра высшего образования, науки и инноваций
17:15 02.02.2024 (обновлено: 17:42 02.02.2024)
Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Ранее кандидатуру нового главы ведомства одобрили в нижней палате парламента.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik
. Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, сообщает
пресс-служба президента.
"Указом Президента Республики Узбекистан Шарипов Конгратбай Авезимбетович утвержден на должность министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
Ранее кандидатуру Шарипова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
До этого он работал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте, заместителем министра высшего и среднего специального образования, ректором Ташкентского государственного экономического университета.
Ранее министерство высшего образования, науки и инноваций возглавлял Иброхим Абдурахманов, утвержденный на эту должность в 2022 году. В октябре 2023 года его назначили министром сельского хозяйства, и до сегодняшнего дня пост главы Минвуза был вакантным.