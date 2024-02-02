Заседание Евразийского Межправсовета в Алматы: главные заявления участников
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Подписаться
В Казахстане прошло заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. По итогам подписали ряд документов.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе — с участием представителей государств-наблюдателей при ЕАЭС. В ходе встречи прозвучал ряд заявлений.
В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, определенных в декларации "Евразийский экономический путь", напомнив, что документ предусматривает расширение направлений сотрудничества.
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
"В частности, по климатической повестке, применению систем искусственного интеллекта, в области электронной торговли, по формированию общего финансового рынка, по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, которая сейчас составляет порядка 90% и продолжает расти. Необходимо как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, которые поставили перед нами наши руководители в этом стратегическом документе", — отметил российский премьер.
Также Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС:
в ближайшее время перейти к практической поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета (такой механизм предполагает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств-членов Союза);
как можно скорее провести процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном;
активнее развивать интегрированную информационную систему Союза, чтобы обеспечить бесперебойное взаимодействие уполномоченных органов.
В свою очередь, узбекская сторона заявила о намерении расширять свое участие в программах и проектах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в статусе наблюдателя, отметив необходимость разработки соответствующего документа.
"Предлагаем приступить к формированию нового программного документа на очередной период, предусматривающего расширение практического участия Узбекистана во многосторонних программах и проектах ЕАЭС", — сказал премьер министр Узбекистана Абдулла Арипов.
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
По его словам, план совместных мероприятий с ЕЭК на 2021-2023 годы реализовали в полном объеме. В результате "сформированы новые точки роста и возможности для дальнейшего развития экономического партнерства".
Узбекистан участвует в отраслевых проектах ЕАЭС в сфере упрощения трансграничных процедур и мультимодальных перевозок, климатической повестки и электронной коммерции.
"Хочу подчеркнуть, что для Узбекистана важно обеспечить достижение реальных результатов взаимодействия с ЕАЭС в статусе наблюдателя", — добавил Арипов.
Также премьер-министр Узбекистана предложил странам Евразийского экономического союза:
выработать меры по торговле сельхозпродукцией без тарифных и нетарифных ограничений;
разработать соглашение с ЕАЭС об электронном обмене информацией о товарах и транспортных средствах для их ускоренного перемещения через границы;
провести в 2024 году первое совместное заседание Торгово-промышленной палаты Узбекистана и делового совета ЕАЭС.
По итогам заседания Евразийского межправительственного совета его участники подписали Меморандум о приверженности гармонизированному развитию транспортно-логистического потенциала железнодорожного транспорта государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В числе одобренных документов:
решение "О внесении изменения в перечень произведенных на территории Республики Казахстан товаров, в отношении которых допускается использование сертификата о происхождении серийной продукции";
распоряжение "О внесении изменений в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств – членов Евразийского экономического союза";
распоряжение "О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития";
распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета".
Заседание Евразийского Межправсовета прошло под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием глав правительств ЕАЭС и председателя коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева, вступившего в должность с 1 февраля.
Для справки: ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. С мая 2018 года наблюдателем при ЕАЭС является Молдова. В 2020 году в ходе встречи лидеров стран ЕАЭС приняли решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Узбекистану и Кубе.