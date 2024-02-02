https://uz.sputniknews.ru/20240202/zasedaniye-yevraziyskiy-mejpravsovet-almaty-42326173.html

Заседание Евразийского Межправсовета в Алматы: главные заявления участников

Заседание Евразийского Межправсовета в Алматы: главные заявления участников

В Казахстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Ожидается, что по итогам подпишут ряд документов

2024-02-02T18:53+0500

2024-02-02T18:53+0500

2024-02-02T18:53+0500

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еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе — с участием представителей государств-наблюдателей при ЕАЭС. В ходе встречи прозвучал ряд заявлений.В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, определенных в декларации "Евразийский экономический путь", напомнив, что документ предусматривает расширение направлений сотрудничества."В частности, по климатической повестке, применению систем искусственного интеллекта, в области электронной торговли, по формированию общего финансового рынка, по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, которая сейчас составляет порядка 90% и продолжает расти. Необходимо как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, которые поставили перед нами наши руководители в этом стратегическом документе", — отметил российский премьер.Также Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС:В свою очередь, узбекская сторона заявила о намерении расширять свое участие в программах и проектах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в статусе наблюдателя, отметив необходимость разработки соответствующего документа.По его словам, план совместных мероприятий с ЕЭК на 2021-2023 годы реализовали в полном объеме. В результате "сформированы новые точки роста и возможности для дальнейшего развития экономического партнерства".Узбекистан участвует в отраслевых проектах ЕАЭС в сфере упрощения трансграничных процедур и мультимодальных перевозок, климатической повестки и электронной коммерции.Также премьер-министр Узбекистана предложил странам Евразийского экономического союза:По итогам заседания Евразийского межправительственного совета его участники подписали Меморандум о приверженности гармонизированному развитию транспортно-логистического потенциала железнодорожного транспорта государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).В числе одобренных документов:Заседание Евразийского Межправсовета прошло под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием глав правительств ЕАЭС и председателя коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева, вступившего в должность с 1 февраля.Для справки: ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. С мая 2018 года наблюдателем при ЕАЭС является Молдова. В 2020 году в ходе встречи лидеров стран ЕАЭС приняли решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Узбекистану и Кубе.

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