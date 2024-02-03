https://uz.sputniknews.ru/20240203/ministr-obrazovaniye-uzbekistan-naznachniye-zamestiteli-42331933.html

Министру дошкольного и школьного образования РУз назначили новых заместителей

Министру дошкольного и школьного образования РУз назначили новых заместителей

Ими стали Бокиев Фарход Эсанович и Раджабов Сардор Бахтиерович

2024-02-03T14:20+0500

2024-02-03T14:20+0500

2024-02-03T14:20+0500

узбекистан

назначение

заместитель

заместитель министра

образование

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Министру дошкольного и школьного образования Узбекистана назначили новых заместителей, сообщает УзА.Фарход Бокиев родился в 1980 году. До назначения занимал пост председателя Комитета по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах Сената Олий Мажлиса.Сардор Раджабов до этого назначения был директором департамента министерства дошкольного и школьного образования.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане назначили нового министра высшего образования, науки и инноваций. Им стал Конгратбай Шарипов.До этого он работал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте, заместителем министра высшего и среднего специального образования, ректором Ташкентского государственного экономического университета.Ранее министерство высшего образования, науки и инноваций возглавлял Иброхим Абдурахманов, утвержденный на эту должность в 2022 году. В октябре 2023 года его назначили министром сельского хозяйства, и до вчерашнего дня пост главы Минвуза был вакантным.

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министр дошкольного и школьного образования узбекистан назначение заместитель бокиев фарход эсанович раджабов сардор бахтиерович