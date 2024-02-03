https://uz.sputniknews.ru/20240203/svo-pvo-unichtojeniye-bespilotnik-tri-oblasti-42332878.html
СВО: силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
СВО: силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
Минувшей ночью киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России
2024-02-03T15:37+0500
2024-02-03T15:37+0500
2024-02-03T15:37+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.В Волгограде из-за падения сбитого дрона начался пожар на НПЗ, но его потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Жертв при этом не было, подчеркнул глава региона.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские БПЛА.
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сво пво уничтожение беспилотник области киевский режим террористическая атака самолетный тип объекты территория россия
сво пво уничтожение беспилотник области киевский режим террористическая атака самолетный тип объекты территория россия
СВО: силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
Минувшей ночью киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости
.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Волгоградской (два БПЛА) и Ростовской (один БПЛА) областей", — говорится в сообщении.
В Волгограде
из-за падения сбитого дрона начался пожар на НПЗ, но его потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров
. Жертв при этом не было, подчеркнул глава региона.
ВСУ
регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские БПЛА.