https://uz.sputniknews.ru/20240203/svo-pvo-unichtojeniye-bespilotnik-tri-oblasti-42332878.html

СВО: силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях

СВО: силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях

Минувшей ночью киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России

2024-02-03T15:37+0500

2024-02-03T15:37+0500

2024-02-03T15:37+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

спецоперация

пво

беспилотник

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.В Волгограде из-за падения сбитого дрона начался пожар на НПЗ, но его потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Жертв при этом не было, подчеркнул глава региона.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские БПЛА.

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