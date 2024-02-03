Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240203/svo-pvo-unichtojeniye-bespilotnik-tri-oblasti-42332878.html
СВО: силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
СВО: силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях
Минувшей ночью киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России
2024-02-03T15:37+0500
2024-02-03T15:37+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
спецоперация
пво
беспилотник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1c/38285594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5377806c60d087efe610c784057a5ad.jpg
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.В Волгограде из-за падения сбитого дрона начался пожар на НПЗ, но его потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Жертв при этом не было, подчеркнул глава региона.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские БПЛА.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1c/38285594_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed90e6b77a703145c2b42b88ae2b03f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сво пво уничтожение беспилотник области киевский режим террористическая атака самолетный тип объекты территория россия
сво пво уничтожение беспилотник области киевский режим террористическая атака самолетный тип объекты территория россия

СВО: силы ПВО уничтожили семь беспилотников в трех областях

15:37 03.02.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Минувшей ночью киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Система ПВО перехватила семь дронов над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Волгоградской (два БПЛА) и Ростовской (один БПЛА) областей", — говорится в сообщении.

В Волгограде из-за падения сбитого дрона начался пожар на НПЗ, но его потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Жертв при этом не было, подчеркнул глава региона.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские БПЛА.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0