https://uz.sputniknews.ru/20240203/tashkent-zaschita-ptitsy-xolod-42331601.html

Как в Ташкенте помогают птицам пережить зиму?

Как в Ташкенте помогают птицам пережить зиму?

Участники акции, направленной на смягчение последствий холодов и сохранение биоразнообразия, накормят птиц в разных районах столицы

2024-02-03T12:17+0500

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ташкент

ботанический сад

акция

зима

еда

птицы

холод

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Ботаническом саду в Ташкенте организовали акцию "Помощь птицам зимой", сообщает Минэкологии. Участники должны иметь с собой различные корма для птиц.Акция пройдет и в других районах столицы, рассказали в Минэкологии.Как и от кого нужно защищать вымирающих птиц в Узбекистане — видео

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