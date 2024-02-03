https://uz.sputniknews.ru/20240203/tashkent-zaschita-ptitsy-xolod-42331601.html
Как в Ташкенте помогают птицам пережить зиму?
Как в Ташкенте помогают птицам пережить зиму?
Участники акции, направленной на смягчение последствий холодов и сохранение биоразнообразия, накормят птиц в разных районах столицы
2024-02-03T12:17+0500
2024-02-03T12:17+0500
2024-02-03T12:18+0500
ташкент
ботанический сад
акция
зима
еда
птицы
холод
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Ботаническом саду в Ташкенте организовали акцию "Помощь птицам зимой", сообщает Минэкологии. Участники должны иметь с собой различные корма для птиц.Акция пройдет и в других районах столицы, рассказали в Минэкологии.Как и от кого нужно защищать вымирающих птиц в Узбекистане — видео
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ташкент защита птицы холод зима участники акция смягчение последствий сохранение биоразнообразие корм район столица
ташкент защита птицы холод зима участники акция смягчение последствий сохранение биоразнообразие корм район столица
Как в Ташкенте помогают птицам пережить зиму?
12:17 03.02.2024 (обновлено: 12:18 03.02.2024)
Участники акции, направленной на смягчение последствий холодов и сохранение биоразнообразия, кормят птиц в разных районах столицы.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
В Ботаническом саду в Ташкенте организовали акцию "Помощь птицам зимой", сообщает Минэкологии
. Участники должны иметь с собой различные корма для птиц.
"Известно, что в снежные и холодные зимние дни птицам становится трудно найти пищу. Это оказывает негативное влияние на их популяцию и способность к выживанию. Акция направлена на смягчение последствий холодов и сохранение биоразнообразия", – говорится в сообщении.
Акция пройдет и в других районах столицы, рассказали в Минэкологии.