https://uz.sputniknews.ru/20240203/uzbekistan-eksport-selxozproduktsiya-2024-god-42329152.html
В Узбекистане в 2024 году могут довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд
В Узбекистане в 2024 году могут довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд
На территории международных аэропортов Ферганы, Самарканда и Ташкента создадут современную инфраструктуру для экспорта плодоовощной продукции
2024-02-03T10:24+0500
2024-02-03T10:24+0500
2024-02-03T10:25+0500
узбекистан
сельское хозяйство
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
совещание
экспорт
плодоовощная продукция
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Расширив масштаб работы, проводимой в аграрной сфере, можно довести экспорт сельхозпродукции в этом году до 3,5 миллиардов долларов. Об этом доложили Шавкату Мирзиёеву на состоявшемся совещании, посвященном вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей, сообщает пресс-служба главы государства. Для этого в первую очередь будет наращено производство плодоовощной, бахчевой продукции, винограда и зернобобовых. Еще 20 мобильных лабораторий будут созданы в регионах и интегрированы в электронную платформу "uzagrolab.uz". Все процессы, связанные с оборотом пестицидов, будут цифровизированы, а ввоз и нелегальная торговля некачественными пестицидами будут запрещены.В соответствие с зарубежными фитосанитарными требованиями будут приведены 6 тысяч садов, более 3 тысяч виноградников и полей, 344 предприятия упаковки. Будут внедрены высокоэффективные энтомофаги и запущен новый вид биологической борьбы с насекомыми-вредителями.В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки. Будут получены фитосанитарные разрешения еще 8 стран. Расширится участие отечественных экспортеров в международных выставках, специализирующихся на плодоовощной продукции, будет сформирован портфель твердых заказов. На основе зарубежного опыта будет повышена квалификация работников сферы защиты растений. С привлечением международных экспертов будет разработано руководство по выращиванию, хранению, упаковке и транспортировке каждого вида продукта.В 2023 году сельское хозяйство в Узбекистане выросло на 4,1%. Отраслевой экспорт составил почти 2 миллиарда долларов. Но экспортный потенциал сферы далеко не исчерпан, отметили в ходе совещания.Глава государства дал дополнительные поручения по обеспечению продовольственной безопасности и производству экспортоориентированной продукции.Отмечалось, что на состоявшемся 18 января видеоселекторном совещании по вопросам экспорта и промышленности глава государства также определил задачи по плодоовощной отрасли. В частности, на Агентство по карантину и защите растений возложена ответственность за поиск новых потенциальных рынков и организацию заготовки экспортоориентированной продукции.Агентством проводится системная работа по защите растений от вредных организмов, выращиванию фитосанитарно чистой продукции, обеспечению безопасности пищевых продуктов. В частности, стационарными и передвижными лабораториям в регионах проведен анализ почвы 1 миллиона 40 тысяч гектаров земель, определена научно обоснованная норма внесения минеральных удобрений. В сфере внедрены 7 новых информационных систем и цифровизированы 40 процедур.Было привлечено около 20 миллионов долларов грантов международных организаций и финансовых институтов, обновлены лаборатории и оборудование. Последовательно продолжается химическая обработка полей и садов, экспертиза экспортной и импортной продукции.Такие меры являются важным фактором качества и безопасности плодоовощной продукции. За последние годы получено 620 фитосанитарных разрешений на экспорт сельскохозяйственной продукции в 80 стран мира, с ними налажен электронный обмен данными. В рамках системы "GSP+" 200 тысяч гектаров земли были приведены в соответствие с международными требованиями.
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узбекистан 2024 год экспорт сельхозпродукция международный аэропорт фергана самарканд ташкент создание инфраструктура плодоовощная продукция
узбекистан 2024 год экспорт сельхозпродукция международный аэропорт фергана самарканд ташкент создание инфраструктура плодоовощная продукция
В Узбекистане в 2024 году могут довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд
10:24 03.02.2024 (обновлено: 10:25 03.02.2024)
На территории международных аэропортов Ферганы, Самарканда и Ташкента создадут современную инфраструктуру для экспорта плодоовощной продукции.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Расширив масштаб работы, проводимой в аграрной сфере, можно довести экспорт сельхозпродукции в этом году до 3,5 миллиардов долларов.
Об этом доложили Шавкату Мирзиёеву на состоявшемся совещании, посвященном вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей, сообщает пресс-служба
главы государства.
Для этого в первую очередь будет наращено производство плодоовощной, бахчевой продукции, винограда и зернобобовых. Еще 20 мобильных лабораторий будут созданы в регионах и интегрированы в электронную платформу "uzagrolab.uz". Все процессы, связанные с оборотом пестицидов, будут цифровизированы, а ввоз и нелегальная торговля некачественными пестицидами будут запрещены.
В соответствие с зарубежными фитосанитарными требованиями будут приведены 6 тысяч садов, более 3 тысяч виноградников и полей, 344 предприятия упаковки. Будут внедрены высокоэффективные энтомофаги и запущен новый вид биологической борьбы с насекомыми-вредителями.
В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки. Будут получены фитосанитарные разрешения еще 8 стран. Расширится участие отечественных экспортеров в международных выставках, специализирующихся на плодоовощной продукции, будет сформирован портфель твердых заказов.
На основе зарубежного опыта будет повышена квалификация работников сферы защиты растений. С привлечением международных экспертов будет разработано руководство по выращиванию, хранению, упаковке и транспортировке каждого вида продукта.
В 2023 году сельское хозяйство в Узбекистане выросло на 4,1%. Отраслевой экспорт составил почти 2 миллиарда долларов. Но экспортный потенциал сферы далеко не исчерпан, отметили в ходе совещания.
Глава государства дал дополнительные поручения по обеспечению продовольственной безопасности и производству экспортоориентированной продукции.
Отмечалось, что на состоявшемся 18 января видеоселекторном совещании по вопросам экспорта и промышленности глава государства также определил задачи по плодоовощной отрасли. В частности, на Агентство по карантину и защите растений возложена ответственность за поиск новых потенциальных рынков и организацию заготовки экспортоориентированной продукции.
Агентством проводится системная работа по защите растений от вредных организмов, выращиванию фитосанитарно чистой продукции, обеспечению безопасности пищевых продуктов. В частности, стационарными и передвижными лабораториям в регионах проведен анализ почвы 1 миллиона 40 тысяч гектаров земель, определена научно обоснованная норма внесения минеральных удобрений. В сфере внедрены 7 новых информационных систем и цифровизированы 40 процедур.
Было привлечено около 20 миллионов долларов грантов международных организаций и финансовых институтов, обновлены лаборатории и оборудование. Последовательно продолжается химическая обработка полей и садов, экспертиза экспортной и импортной продукции.
Такие меры являются важным фактором качества и безопасности плодоовощной продукции. За последние годы получено 620 фитосанитарных разрешений на экспорт сельскохозяйственной продукции в 80 стран мира, с ними налажен электронный обмен данными. В рамках системы "GSP+" 200 тысяч гектаров земли были приведены в соответствие с международными требованиями.