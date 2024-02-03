https://uz.sputniknews.ru/20240203/uzbekistan-mid-katar-sotrudnichestvo-42330084.html
В МИД РУз обсудили расширяющееся узбекско-катарское сотрудничество
В МИД РУз обсудили расширяющееся узбекско-катарское сотрудничество
Рассмотрели также вопросы реализации имеющихся договоренностей и планы на этот год
2024-02-03T11:54+0500
2024-02-03T11:54+0500
2024-02-03T11:54+0500
узбекистан
катар
мид узбекистана
бахтиер саидов
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встреча
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с послом Катара Хасаном Хамзой Хашимом. Об этом сообщает МИД РУз.Стороны обсудили вопросы своевременной реализации всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Речь шла и о планах на 2024 год.Генпрокуратуры Узбекистана и Катара подписали Меморандум о взаимопонимании
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мид узбекистан катар узбекско-катарское сотрудничество вопросы договоренности планы
мид узбекистан катар узбекско-катарское сотрудничество вопросы договоренности планы
В МИД РУз обсудили расширяющееся узбекско-катарское сотрудничество
Рассмотрели также вопросы реализации имеющихся договоренностей и планы на этот год.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с послом Катара Хасаном Хамзой Хашимом. Об этом сообщает МИД
РУз.
Стороны обсудили вопросы своевременной реализации всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Речь шла и о планах на 2024 год.
"Мы также рассмотрели ряд тем расширяющегося узбекско-катарского сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", – написал Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.