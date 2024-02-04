https://uz.sputniknews.ru/20240204/eksport-it-uslug-iz-uzbekistana-rastet--sherzod-shermatov-42335845.html

Экспорт IT-услуг из Узбекистана растет — Шерзод Шерматов

Экспорт IT-услуг из Узбекистана растет — Шерзод Шерматов

По словам министра, наибольший объем экспорта приходится на город Ташкент.

2024-02-04T11:16+0500

2024-02-04T11:16+0500

2024-02-04T11:37+0500

узбекистан

it-технологии

экспорт

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В прошлом году экспорт IT-услуг во всех регионах Узбекистана увеличился и в общей сложности достиг $344 млн, сообщил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов.По словам министра, рост экспорта в ряде регионов обеспечили резиденты IT-парка. Наибольший объем экспорта приходится на город Ташкент.По его словам, для увеличения экспорта ИТ в этом году необходимо в первую очередь заинтересовать молодежь изучением иностранных языков и ИТ, а также пригласить больше иностранных компаний в Узбекистан, особенно в регионы.Для справки: количество IT-компаний в стране достигло 1600. Ожидается, что объем экспорта IT-услуг, в 2017 году составивший $600 тыс., к концу этого года превысит $300 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20231220/mirziyoyev-informatsionnyye-texnologii-porucheniya-41664280.html

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