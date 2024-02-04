https://uz.sputniknews.ru/20240204/eksport-it-uslug-iz-uzbekistana-rastet--sherzod-shermatov-42335845.html
Экспорт IT-услуг из Узбекистана растет — Шерзод Шерматов
Экспорт IT-услуг из Узбекистана растет — Шерзод Шерматов
По словам министра, наибольший объем экспорта приходится на город Ташкент.
2024-02-04T11:16+0500
2024-02-04T11:16+0500
2024-02-04T11:37+0500
узбекистан
it-технологии
экспорт
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В прошлом году экспорт IT-услуг во всех регионах Узбекистана увеличился и в общей сложности достиг $344 млн, сообщил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов.По словам министра, рост экспорта в ряде регионов обеспечили резиденты IT-парка. Наибольший объем экспорта приходится на город Ташкент.По его словам, для увеличения экспорта ИТ в этом году необходимо в первую очередь заинтересовать молодежь изучением иностранных языков и ИТ, а также пригласить больше иностранных компаний в Узбекистан, особенно в регионы.Для справки: количество IT-компаний в стране достигло 1600. Ожидается, что объем экспорта IT-услуг, в 2017 году составивший $600 тыс., к концу этого года превысит $300 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20231220/mirziyoyev-informatsionnyye-texnologii-porucheniya-41664280.html
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узбекистан it шерматов экспорт
узбекистан it шерматов экспорт
Экспорт IT-услуг из Узбекистана растет — Шерзод Шерматов
11:16 04.02.2024 (обновлено: 11:37 04.02.2024)
По словам министра, наибольший объем экспорта приходится на город Ташкент.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik
. В прошлом году экспорт IT-услуг во всех регионах Узбекистана увеличился и в общей сложности достиг $344 млн, сообщил
министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов.
По словам министра, рост экспорта в ряде регионов обеспечили резиденты IT-парка. Наибольший объем экспорта приходится на город Ташкент.
"Мы на всех встречах объясняем резидентам IT-парка, что работать необходимо в основном на экспорт и что компании, планирующие продолжать работу в нынешних условиях, должны к концу 2027 года увеличить долю экспорта до не менее 50% от общего дохода", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, для увеличения экспорта ИТ в этом году необходимо в первую очередь заинтересовать молодежь изучением иностранных языков и ИТ, а также пригласить больше иностранных компаний в Узбекистан, особенно в регионы.
Для справки: количество IT-компаний в стране достигло 1600. Ожидается, что объем экспорта IT-услуг, в 2017 году составивший $600 тыс., к концу этого года превысит $300 млн.