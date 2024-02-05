https://uz.sputniknews.ru/20240205/eaeu-mishustin-sotrudnichestvo-razvitiye-42351791.html
Важно не сбавлять темпы развития сотрудничества в ЕАЭС — Мишустин
Важно не сбавлять темпы развития сотрудничества в ЕАЭС — Мишустин
Премьер-министр РФ рассказал, что страны союза будут наращивать перевозки, внедрять технологии бесшовной трансграничной логистики как внутри объединения, так и с ближайшими соседями, а также продолжат модернизацию имеющейся и строительство новой инфраструктуры
2024-02-05T15:20+0500
2024-02-05T15:20+0500
2024-02-05T16:36+0500
еаэс
михаил мишустин
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Важно не сбавлять темпы развития сотрудничества в Евразийском экономическом союзе, заявил глава правительства России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. В ходе встречи с вице-премьерами он рассказал об итогах заседания Евразийского межправсовета, состоявшегося 2 февраля в Казахстане. Мишустин также напомнил, что на декабрьском саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге Владимир Путин отметил успешное и динамичное продвижение сотрудничества в рамках объединения, что способствует "раскрытию экономического потенциала наших государств".Он сообщил, что на заседании Евразийского межправсовета подробно говорили о совместных инициативах, реализация которых приносит ощутимые результаты для всех участников. В их числе — "Евразийский агроэкспресс", способствующий ускоренной доставке сельхозпродукции и продовольствия железнодорожным транспортом.Также он сообщил, что в ходе заседания Евразийского межправсовета речь шла о создании благоприятных условий для развития электронной торговли в "пятерке"."Перед нами стоит задача по формированию единых правил функционирования рынка интернет-коммерции в интересах граждан и предпринимателей. В целом затронули вопросы цифровой повестки. Договорились об активизации дальнейшей работы по совершенствованию интегрированной информационной системы стран союза", — добавил Мишустин.Заседание Евразийского межправсовета в Алматы: главные заявления участников
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мишустин темпы развитие сотрудничество еаэс премьер-министр рф
мишустин темпы развитие сотрудничество еаэс премьер-министр рф
Важно не сбавлять темпы развития сотрудничества в ЕАЭС — Мишустин
15:20 05.02.2024 (обновлено: 16:36 05.02.2024)
Премьер-министр РФ рассказал, что страны союза будут наращивать перевозки, внедрять технологии бесшовной трансграничной логистики как внутри объединения, так и с ближайшими соседями, а также продолжат модернизацию имеющейся и строительство новой инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Важно не сбавлять темпы развития сотрудничества в Евразийском экономическом союзе, заявил
глава правительства России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
В ходе встречи с вице-премьерами он рассказал об итогах заседания Евразийского межправсовета, состоявшегося 2 февраля в Казахстане. Мишустин также напомнил, что на декабрьском саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге Владимир Путин отметил успешное и динамичное продвижение сотрудничества в рамках объединения, что способствует "раскрытию экономического потенциала наших государств".
"Очень важно, чтобы мы не сбавляли темпы и внимательно отслеживали по всем направлениям, как выполняются договоренности с нашими партнерами по "пятерке", — подчеркнул российский премьер.
Он сообщил, что на заседании Евразийского межправсовета подробно говорили о совместных инициативах, реализация которых приносит ощутимые результаты для всех участников. В их числе — "Евразийский агроэкспресс", способствующий ускоренной доставке сельхозпродукции и продовольствия железнодорожным транспортом.
"Мы будем наращивать перевозки, внедрять технологии бесшовной трансграничной логистики как внутри союза, так и с нашими ближайшими соседями. И конечно, продолжится модернизация имеющейся и строительство новой инфраструктуры", — сказал Мишустин.
Также он сообщил, что в ходе заседания Евразийского межправсовета речь шла о создании благоприятных условий для развития электронной торговли в "пятерке".
"Перед нами стоит задача по формированию единых правил функционирования рынка интернет-коммерции в интересах граждан и предпринимателей. В целом затронули вопросы цифровой повестки. Договорились об активизации дальнейшей работы по совершенствованию интегрированной информационной системы стран союза", — добавил Мишустин.