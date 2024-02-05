https://uz.sputniknews.ru/20240205/insult-netipichnyye-priznaki-vrach-rekomendatsii-42347710.html
Врач рассказала о нетипичных признаках инсульта
Врач рассказала о нетипичных признаках инсульта
Игнорирование этих симптомов может привести к повторным нарушениям мозгового кровообращения и к более тяжелым последствиям
2024-02-05T22:06+0500
2024-02-05T22:06+0500
2024-02-05T22:06+0500
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Сильная головная боль, потеря сознания, нарушение памяти, расстройство речи, асимметрия лица, паралич руки – типичные, но не единственные признаки инсульта, рассказала радио Sputnik невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская. По ее словам, многое зависит от того, в какой именно зоне мозга нарушилось кровообращение.Также она добавила, что степень выраженности симптомов зависит от объема кровоизлияния.В некоторых случаях, добавила она, предвестником инсульта иногда бывает эпилептический приступ, который можно спутать с обмороком. Такие приступы могут быть как большими, так и малыми."Иногда мини эпилептический приступ путают с обмороком. Большой приступ – это сильные судороги. Но бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе. Человек может начать видеть образы – как мультики. Это если височная доля (затронута эпилептическим приступом, – ред.). Иногда могут пойти какие-то странные запахи, человек может совершать какие-то стереотипные движения. Это будет фокальный эпилептический приступ, но так начнется инсульт", — пояснила невролог.Также она подчеркнула, что при всей кажущейся безобидности некоторых неврологических симптомов, игнорировать, списывая все на переутомление, их нельзя."Бывает, рука ослабла и отпустило, и человек предпочитает думать, что просто утомился. Но симптомы могут повториться и усилиться. Важно не игнорировать любую неврологическую симптоматику: онемение руки, щеки, перекос лица, выпадение полей зрения, покалывание кончиков пальцев, головная боль – все это требует обращения к врачу", — перечислила Голубинская.В заключение она напомнила о самых важных факторах профилактики инсульта: движении на свежем воздухе, употреблении достаточного объема жидкости в сутки и сохранении позитивного эмоционального настроя.
https://uz.sputniknews.ru/20240204/pochemu-vzroslye-tyajelo-perenosyat-etu-bolezn-obyasnili-v-minzdrave-42339958.html
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врач нетипичные признаки инсульта симптомы игнорирование последствия
врач нетипичные признаки инсульта симптомы игнорирование последствия
Врач рассказала о нетипичных признаках инсульта
Игнорирование этих симптомов может привести к повторным нарушениям мозгового кровообращения и к более тяжелым последствиям.
Сильная головная боль, потеря сознания, нарушение памяти, расстройство речи, асимметрия лица, паралич руки – типичные, но не единственные признаки инсульта, рассказала радио Sputnik
невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.
По ее словам, многое зависит от того, в какой именно зоне мозга нарушилось кровообращение.
"Если инсульт в правой или левой средней мозговой артерии, это будут типичные симптомы. При инсульте в затылочной, лобной или височной доле картина будет другая. Например, локализация в затылочной доле не будет сопровождаться типичным парезом или параличом конечностей, зато у человека может "выпадать" зрение", — объяснила специалист.
Также она добавила, что степень выраженности симптомов зависит от объема кровоизлияния.
"Если немного крови вылилось или мелкие сосуды затромбировались, человек может на ногах перенести инсульт: легкая головная боль, утомляемость, слабость в руке. А при большом поражении мозга инсульт нельзя не заметить: рука будет "висеть", — предупредила Голубинская.
В некоторых случаях, добавила она, предвестником инсульта иногда бывает эпилептический приступ, который можно спутать с обмороком. Такие приступы могут быть как большими, так и малыми.
"Иногда мини эпилептический приступ путают с обмороком. Большой приступ – это сильные судороги. Но бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе. Человек может начать видеть образы – как мультики. Это если височная доля (затронута эпилептическим приступом, – ред.). Иногда могут пойти какие-то странные запахи, человек может совершать какие-то стереотипные движения. Это будет фокальный эпилептический приступ, но так начнется инсульт", — пояснила невролог.
Также она подчеркнула, что при всей кажущейся безобидности некоторых неврологических симптомов, игнорировать, списывая все на переутомление, их нельзя.
"Бывает, рука ослабла и отпустило, и человек предпочитает думать, что просто утомился. Но симптомы могут повториться и усилиться. Важно не игнорировать любую неврологическую симптоматику: онемение руки, щеки, перекос лица, выпадение полей зрения, покалывание кончиков пальцев, головная боль – все это требует обращения к врачу", — перечислила Голубинская.
В заключение она напомнила о самых важных факторах профилактики инсульта: движении на свежем воздухе, употреблении достаточного объема жидкости в сутки и сохранении позитивного эмоционального настроя.