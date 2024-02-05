https://uz.sputniknews.ru/20240205/uzbekistan-shkoly-inostrannyye-yazyki-biznes-42353193.html
В Узбекистане старшеклассников обучат бизнесу и второму иностранному языку
В Узбекистане старшеклассников обучат бизнесу и второму иностранному языку
С 2024-2025 учебного года в 10–11 классах школ внедрят образовательные программы по направлениям "Углубленное обучение предметам" и "Обучение бизнесу и профессиям"
2024-02-05T16:25+0500
2024-02-05T16:25+0500
2024-02-05T16:57+0500
общество
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постановление
школа
ученики
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В старших классах школ Узбекистана будут преподавать второй иностранный язык. Это предусмотрено постановлением президента от 2 февраля 2024 года, сообщает Минюст.Согласно документу, с 2024/2025 учебного года поэтапно в качестве эксперимента, в 10–11 классах школ, наряду с обучением на основе базового учебного плана, также внедрят образовательные программы по направлениям "Углубленное обучение предметам" и "Обучение бизнесу и профессиям".Также с 2024/2025 учебного года в школах поэтапно внедрят новый порядок обучения иностранным языкам, в соответствии с которым:Кроме того, с 2024/2025 учебного года в школах наладят педагогическую практику студентов государственных вузов, готовящих педагогов по направлениям "Иностранный язык".В рамках направления "Обучение бизнесу и профессиям" в школах создадут мастерские и введут должность "Мастер профессионального обучения", заработная плата которого приравнивается к преподавателю общеобразовательной школы с высшим образованием.Постановлением разрешается предоставлять на основе прямого договора в безвозмездное пользование пустующие здания школ участникам программы "20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов" для организации практических моноцентров и последующего обучения учащихся профессиям.
https://uz.sputniknews.ru/20240205/uzbekistan-shkoly-detskiye-sady-videoselektor-42350424.html
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нововведения школьное образование узбекистан углубленное обучение предметам обучение бизнесу и профессиям
нововведения школьное образование узбекистан углубленное обучение предметам обучение бизнесу и профессиям
В Узбекистане старшеклассников обучат бизнесу и второму иностранному языку
16:25 05.02.2024 (обновлено: 16:57 05.02.2024)
С 2024-2025 учебного года в 10–11 классах школ внедрят образовательные программы по направлениям "Углубленное обучение предметам" и "Обучение бизнесу и профессиям".
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
В старших классах школ Узбекистана будут преподавать второй иностранный язык. Это предусмотрено постановлением президента от 2 февраля 2024 года, сообщает
Минюст.
Согласно документу, с 2024/2025 учебного года поэтапно в качестве эксперимента, в 10–11 классах школ, наряду с обучением на основе базового учебного плана, также внедрят образовательные программы по направлениям "Углубленное обучение предметам" и "Обучение бизнесу и профессиям".
"В рамках направления "Углубленное обучение предметам" – учебный процесс организуется с акцентом на точные, естественнонаучные дисциплины или иностранный язык. В рамках направления "Обучение бизнесу и профессиям" — учащиеся обучаются рабочим профессиям либо профессиям в области цифровых технологий", — говорится в сообщении.
Также с 2024/2025 учебного года в школах поэтапно внедрят новый порядок обучения иностранным языкам, в соответствии с которым:
в 5-9 классах у учащихся формируют базовые знания и речевые навыки;
в 10–11 классах основное внимание уделяют развитию у учащихся навыков академического письма и разговорной речи;
учащихся, выбравших иностранный язык в рамках направления "Углубленное обучение предметам", в 10–11 классах обучат второму иностранному языку.
Кроме того, с 2024/2025 учебного года в школах наладят педагогическую практику студентов государственных вузов, готовящих педагогов по направлениям "Иностранный язык".
В рамках направления "Обучение бизнесу и профессиям" в школах создадут мастерские и введут должность "Мастер профессионального обучения", заработная плата которого приравнивается к преподавателю общеобразовательной школы с высшим образованием.
Постановлением разрешается предоставлять на основе прямого договора в безвозмездное пользование пустующие здания школ участникам программы "20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов" для организации практических моноцентров и последующего обучения учащихся профессиям.