https://uz.sputniknews.ru/20240205/uzbekistan-shkoly-inostrannyye-yazyki-biznes-42353193.html

В Узбекистане старшеклассников обучат бизнесу и второму иностранному языку

В Узбекистане старшеклассников обучат бизнесу и второму иностранному языку

С 2024-2025 учебного года в 10–11 классах школ внедрят образовательные программы по направлениям "Углубленное обучение предметам" и "Обучение бизнесу и профессиям"

2024-02-05T16:25+0500

2024-02-05T16:25+0500

2024-02-05T16:57+0500

общество

узбекистан

постановление

школа

ученики

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В старших классах школ Узбекистана будут преподавать второй иностранный язык. Это предусмотрено постановлением президента от 2 февраля 2024 года, сообщает Минюст.Согласно документу, с 2024/2025 учебного года поэтапно в качестве эксперимента, в 10–11 классах школ, наряду с обучением на основе базового учебного плана, также внедрят образовательные программы по направлениям "Углубленное обучение предметам" и "Обучение бизнесу и профессиям".Также с 2024/2025 учебного года в школах поэтапно внедрят новый порядок обучения иностранным языкам, в соответствии с которым:Кроме того, с 2024/2025 учебного года в школах наладят педагогическую практику студентов государственных вузов, готовящих педагогов по направлениям "Иностранный язык".В рамках направления "Обучение бизнесу и профессиям" в школах создадут мастерские и введут должность "Мастер профессионального обучения", заработная плата которого приравнивается к преподавателю общеобразовательной школы с высшим образованием.Постановлением разрешается предоставлять на основе прямого договора в безвозмездное пользование пустующие здания школ участникам программы "20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов" для организации практических моноцентров и последующего обучения учащихся профессиям.

https://uz.sputniknews.ru/20240205/uzbekistan-shkoly-detskiye-sady-videoselektor-42350424.html

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