https://uz.sputniknews.ru/20240205/yegipet-kompaniya-uzbekistan-sotrudnichestvo-42340751.html
Ведущая египетская компания намерена выйти на рынок Узбекистана
Ведущая египетская компания намерена выйти на рынок Узбекистана
Египетские партнеры отмечают благоприятную инвестиционную среду, льготы и условия для ведения бизнеса в республике
2024-02-05T09:35+0500
2024-02-05T09:35+0500
2024-02-05T11:03+0500
экономика
египет
узбекистан
сотрудничество
посольство
каир
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Египетская компания "Arma" заинтересована в рынках стран Центральной Азии, прежде всего Узбекистана. Об этом шла речь в ходе встречи с менеджером компании Ахмадом Розза в посольстве РУз в Каире, сообщает ИА "Дунё".Одно из ведущих предприятий Египта, основанное в 1992 году, специализируется на выпуске различных видов растительных, сливочных масел и маргарина. Имеет около 30 престижных международных и региональных сертификатов качества в пищевой сфере и выход на рынки Евросоюза, Африки и арабских стран. Его представитель сообщил, что компания заинтересована в рынках стран Центральной Азии, прежде всего Узбекистана."Ахмад Розза заявил, что видит в Узбекистане перспективного партнера, который имеет благоприятную инвестиционную среду, льготы и условия для ведения бизнеса и заинтересован в установлении сотрудничества с аналогичными компаниями и производителями в нашей стране и импорте их продукции", — говорится в сообщении. По итогам встречи достигнута договоренность об оказании содействия в налаживании связей с предприятиями Узбекистана.Египтянам интересен Хорезмский регион и его история
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египет компании узбекистан сотрудничество благоприятная инвестиционная среда льготы бизнес республика
египет компании узбекистан сотрудничество благоприятная инвестиционная среда льготы бизнес республика
Ведущая египетская компания намерена выйти на рынок Узбекистана
09:35 05.02.2024 (обновлено: 11:03 05.02.2024)
Египетские партнеры отмечают благоприятную инвестиционную среду, льготы и условия для ведения бизнеса в республике.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Египетская компания "Arma" заинтересована в рынках стран Центральной Азии, прежде всего Узбекистана. Об этом шла речь в ходе встречи с менеджером компании Ахмадом Розза в посольстве РУз в Каире, сообщает
ИА "Дунё".
Одно из ведущих предприятий Египта, основанное в 1992 году, специализируется на выпуске различных видов растительных, сливочных масел и маргарина. Имеет около 30 престижных международных и региональных сертификатов качества в пищевой сфере и выход на рынки Евросоюза, Африки и арабских стран. Его представитель сообщил, что компания заинтересована в рынках стран Центральной Азии, прежде всего Узбекистана.
"Ахмад Розза заявил, что видит в Узбекистане перспективного партнера, который имеет благоприятную инвестиционную среду, льготы и условия для ведения бизнеса и заинтересован в установлении сотрудничества с аналогичными компаниями и производителями в нашей стране и импорте их продукции", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность об оказании содействия в налаживании связей с предприятиями Узбекистана.