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Ведущая египетская компания намерена выйти на рынок Узбекистана

Ведущая египетская компания намерена выйти на рынок Узбекистана

Египетские партнеры отмечают благоприятную инвестиционную среду, льготы и условия для ведения бизнеса в республике

2024-02-05T09:35+0500

2024-02-05T09:35+0500

2024-02-05T11:03+0500

экономика

египет

узбекистан

сотрудничество

посольство

каир

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Египетская компания "Arma" заинтересована в рынках стран Центральной Азии, прежде всего Узбекистана. Об этом шла речь в ходе встречи с менеджером компании Ахмадом Розза в посольстве РУз в Каире, сообщает ИА "Дунё".Одно из ведущих предприятий Египта, основанное в 1992 году, специализируется на выпуске различных видов растительных, сливочных масел и маргарина. Имеет около 30 престижных международных и региональных сертификатов качества в пищевой сфере и выход на рынки Евросоюза, Африки и арабских стран. Его представитель сообщил, что компания заинтересована в рынках стран Центральной Азии, прежде всего Узбекистана."Ахмад Розза заявил, что видит в Узбекистане перспективного партнера, который имеет благоприятную инвестиционную среду, льготы и условия для ведения бизнеса и заинтересован в установлении сотрудничества с аналогичными компаниями и производителями в нашей стране и импорте их продукции", — говорится в сообщении. По итогам встречи достигнута договоренность об оказании содействия в налаживании связей с предприятиями Узбекистана.Египтянам интересен Хорезмский регион и его история

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