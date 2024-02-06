https://uz.sputniknews.ru/20240206/deti-gadjety-zavisimost-snijeniye-42363409.html

Как снизить зависимость ребенка от гаджетов

Как снизить зависимость ребенка от гаджетов

Запрещать использование гаджетов в современном мире не имеет смысла, но родители должны следить за контентом, который потребляют их дети.

2024-02-06T22:05+0500

2024-02-06T22:05+0500

2024-02-06T22:05+0500

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психология

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Если здоровый ребенок большую часть времени проводит с гаджетом в руках, это означает проблемы с его самореализацией, рассказал радио Sputnik нейропсихолог Кубат Каниметов.Он также дал рекомендации родителям, как вести себя, чтобы планшет или смартфон не стали лучшими, а порой и единственными друзьями их сына или дочери. В первую очередь, нужно исключить две крайности — попустительское отношение к такому времяпрепровождению детей или тотальный запрет гаджетов."Необходимо следить за тем, как ребенок справляется со своими текущими обязательствами: с удовольствием ли он ходит в школу, хорошая ли у него успеваемость, посещает ли он творческие, спортивные секции. Словом, насколько полноценно он реализуется для своего возраста. В случае, если ему это сложно, у него стресс, то тогда, конечно, количество времени, которое он будет стараться проводить за планшетом или другим гаджетом, будет резко выше. В интернет-пространстве реализоваться гораздо проще: победить вымышленного врага, пройти какие-то уровни. И результат будет ярче, потому что выдуманный мир – более красочный, а дети воспринимают все зачастую глазами", – объяснил специалист.По словам нейропсихолога, запрещать использование гаджетов в современном мире бессмысленно и непродуктивно, к тому же это может еще больше подогреть интерес детей. Но родители должны внимательно следить за контентом, который потребляет ребенок."Контент должен быть качественным, обучать правильным вещам, как бы банально это ни звучало. Вы должны понимать спектр интересов вашего ребенка, формировать его. "Крошка сын" должен у отца спрашивать, что хорошо, а что плохо. Хороший родитель – это не тот, кто находится с ребенком 24/7, и не тот, кто знает, какой обед давали в школе, а тот, кто в нужный момент может понять, что нужно малышу. Контент должен быть поводом для того, чтобы семья могла пообщаться, и взрослый должен его цензурировать, одновременно воспитывая в ребенке самоцензуру", – указал Каниметов.Также он добавил, что количество времени, которое ребенок проводит с гаджетом в руках, не так важно, как получаемая им при этом информация. Однако если родители ведут себя правильно, дети не будут "залипать" на телефонах или планшетах."Если у ребенка насыщенная жизнь, и виды деятельности в течение дня активно сменяются, у него нет проблем с самореализацией, ему вообще не будет хотеться никакого контента. Но для него будет подарком, если родители будут вместе с ним смотреть этот контент, разбирать его", – подытожил эксперт.

https://uz.sputniknews.ru/20231204/bessonnitsa-vrach-rekomendatsii-41381228.html

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