https://uz.sputniknews.ru/20240206/posol-uzbekistan-kuveyt-naznacheniye-42358378.html
Кто стал новым послом Узбекистана в Кувейте — подробности
Кто стал новым послом Узбекистана в Кувейте — подробности
Аюбхон Юнусов сменил Бахромжона Аълоева, работавшего послом в Эль-Кувейте в 2016-2022 годах
2024-02-06T09:34+0500
2024-02-06T09:34+0500
2024-02-06T11:12+0500
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кувейт
назначение
посол
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В столицу Кувейта прибыл назначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана Аюбхон Юнусов, сообщает ИА "Дунё".До назначения в Эль-Кувейт он занимал должность начальника консульско-правового департамента МИД РУз.На этом посту Юнусов сменил Бахромжона Аълоева, работавшего послом в Эль-Кувейте в 2016-2022 годах.50-летний глава дипмиссии в Кувейте окончил Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари, университет "Ал-Азхар" (Египет), Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский юридический институт. Специальности: международное право, исламоведение, арабская филология. Кандидат юридических наук.С 2003 года Аюбхон Юнусов работал на различных должностях в системе министерства иностранных дел, в том числе в центральном аппарате, посольстве в Саудовской Аравии, генеральных консульствах в городе Джидде и Эмирате Дубай (ОАЭ).Владеет арабским, русским и английским языками.
https://uz.sputniknews.ru/20240205/novyy-posol-uzbekistan-belarus-42341616.html
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посол узбекистан кувейт аюбхон юнусов
посол узбекистан кувейт аюбхон юнусов
Кто стал новым послом Узбекистана в Кувейте — подробности
09:34 06.02.2024 (обновлено: 11:12 06.02.2024)
Аюбхон Юнусов сменил Бахромжона Аълоева, работавшего послом в Эль-Кувейте в 2016-2022 годах.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik.
В столицу Кувейта прибыл назначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана Аюбхон Юнусов, сообщает
ИА "Дунё".
До назначения в Эль-Кувейт он занимал должность начальника консульско-правового департамента МИД РУз.
На этом посту Юнусов сменил Бахромжона Аълоева, работавшего послом в Эль-Кувейте в 2016-2022 годах.
50-летний глава дипмиссии в Кувейте окончил Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари, университет "Ал-Азхар" (Египет), Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский юридический институт. Специальности: международное право, исламоведение, арабская филология. Кандидат юридических наук.
С 2003 года Аюбхон Юнусов работал на различных должностях в системе министерства иностранных дел, в том числе в центральном аппарате, посольстве в Саудовской Аравии, генеральных консульствах в городе Джидде и Эмирате Дубай (ОАЭ).
Владеет арабским, русским и английским языками.