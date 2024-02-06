https://uz.sputniknews.ru/20240206/posol-uzbekistan-kuveyt-naznacheniye-42358378.html

Кто стал новым послом Узбекистана в Кувейте — подробности

Кто стал новым послом Узбекистана в Кувейте — подробности

Аюбхон Юнусов сменил Бахромжона Аълоева, работавшего послом в Эль-Кувейте в 2016-2022 годах

2024-02-06T09:34+0500

2024-02-06T09:34+0500

2024-02-06T11:12+0500

узбекистан

кувейт

назначение

посол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/476/73/4767336_0:62:3017:1759_1920x0_80_0_0_a44bb2bc6b219934de5a8760c2734b85.jpg

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В столицу Кувейта прибыл назначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана Аюбхон Юнусов, сообщает ИА "Дунё".До назначения в Эль-Кувейт он занимал должность начальника консульско-правового департамента МИД РУз.На этом посту Юнусов сменил Бахромжона Аълоева, работавшего послом в Эль-Кувейте в 2016-2022 годах.50-летний глава дипмиссии в Кувейте окончил Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари, университет "Ал-Азхар" (Египет), Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский юридический институт. Специальности: международное право, исламоведение, арабская филология. Кандидат юридических наук.С 2003 года Аюбхон Юнусов работал на различных должностях в системе министерства иностранных дел, в том числе в центральном аппарате, посольстве в Саудовской Аравии, генеральных консульствах в городе Джидде и Эмирате Дубай (ОАЭ).Владеет арабским, русским и английским языками.

https://uz.sputniknews.ru/20240205/novyy-posol-uzbekistan-belarus-42341616.html

узбекистан

кувейт

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

посол узбекистан кувейт аюбхон юнусов