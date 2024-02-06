https://uz.sputniknews.ru/20240206/rossiya-aviatsiya-umnyye-bomby-svo-42359024.html
Экипаж Су-34 разгромил пункт управления ВСУ "умными" бомбами
Экипаж Су-34 разгромил пункт управления ВСУ "умными" бомбами
Такие "умные" фугасные боеприпасы позволяют наносить меткие удары, не входя в зону поражения ПВО противника
2024-02-06T10:35+0500
2024-02-06T10:35+0500
2024-02-06T11:14+0500
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил на Купянском направлении авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления украинских войск, сообщает РИА Новости. "Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования. По докладу разведки, цель была успешно поражена", — указано в сообщении.При выполнении боевой задачи российские пилоты использовали фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), поэтому нанесли точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.Российская авиация активно применяет против противника такие снаряды, что позволяет пилотам бить по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
https://uz.sputniknews.ru/20240205/rossiya-solntsepeki-vsu-pravoberejye-dnepr-42342705.html
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россия умные бомбы зона сво меткие удары
россия умные бомбы зона сво меткие удары
Экипаж Су-34 разгромил пункт управления ВСУ "умными" бомбами
10:35 06.02.2024 (обновлено: 11:14 06.02.2024)
Такие "умные" фугасные боеприпасы позволяют наносить меткие удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил на Купянском направлении авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления украинских войск, сообщает РИА Новости.
"Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования. По докладу разведки, цель была успешно поражена", — указано в сообщении.
При выполнении боевой задачи российские пилоты использовали фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), поэтому нанесли точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
Российская авиация активно применяет против противника такие снаряды, что позволяет пилотам бить по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов ВСУ.