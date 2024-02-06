https://uz.sputniknews.ru/20240206/uzbekistan-bukmekerskiye-kontory-legalizatsiya-42368220.html
В Узбекистане могут легализовать букмекерские конторы
В Узбекистане могут легализовать букмекерские конторы
Ранее глава республики поручил проработать предложения по легализации букмекерской деятельности в стране
2024-02-06T17:05+0500
2024-02-06T17:05+0500
2024-02-06T18:00+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане возможность легализации букмекерской деятельности находится в процессе рассмотрения, окончательное решение еще не принято, заявил первый замдиректора Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Вячеслав Пак на пресс-конференции по итогам работы Агентства в 2023 году, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Напомним, что Постановлением президента от 7 апреля 2023 года "О дополнительных мерах по всестороннему развитию массового и профессионального футбола" министерству молодежной политики и спорта совместно с Минцифры, Минэкономики, Минюстом и Ассоциацией футбола Узбекистана поручено создать специальную рабочую группу и внести в Кабинет Министров предложения. Они касаются осуществления "букмекерской деятельности в расширении системы финансирования футбола на основе передового зарубежного опыта".В декабре 2019-го Мирзиёев подписал указ, разрешающий открытие с 2021 года букмекерских контор в республике. Их легализация должна была способствовать развитию спорта, особенно футбола, а также повышению его инвестиционной привлекательности. Планировалось, что выдачей лицензий будет заниматься Агентство развития рынка капитала (АРРК), но этот орган упразднили, а соответствующие нормативные механизмы так и не разработали. Кроме того, в апреле 2022 года президент Узбекистана отменил свое предыдущее решение о легализации этой деятельности.
узбекистан
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букмекерские конторы узбекистан легализация
букмекерские конторы узбекистан легализация
В Узбекистане могут легализовать букмекерские конторы
17:05 06.02.2024 (обновлено: 18:00 06.02.2024)
Ранее глава республики поручил проработать предложения по легализации букмекерской деятельности в стране.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik.
В Узбекистане возможность легализации букмекерской деятельности находится в процессе рассмотрения, окончательное решение еще не принято, заявил первый замдиректора Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Вячеслав Пак на пресс-конференции по итогам работы Агентства в 2023 году, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Легализовывать или не легализовывать азартные игры и букмекерскую деятельность – это очень спорный вопрос в обществе. Сейчас стоит вопрос выработки позиции. Сложно сказать, когда это будет легализовано. Пока рано загадывать определенные сроки. Вопрос прорабатывается и будет принято решение по итогам рассмотрения предложений, которые должны быть внесены", – сказал Пак, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, что Постановлением президента от 7 апреля 2023 года "О дополнительных мерах по всестороннему развитию массового и профессионального футбола" министерству молодежной политики и спорта совместно с Минцифры, Минэкономики, Минюстом и Ассоциацией футбола Узбекистана поручено
создать специальную рабочую группу и внести в Кабинет Министров предложения. Они касаются осуществления "букмекерской деятельности в расширении системы финансирования футбола на основе передового зарубежного опыта".
В декабре 2019-го Мирзиёев подписал указ, разрешающий открытие с 2021 года букмекерских контор в республике. Их легализация должна была способствовать развитию спорта, особенно футбола, а также повышению его инвестиционной привлекательности. Планировалось, что выдачей лицензий будет заниматься Агентство развития рынка капитала (АРРК), но этот орган упразднили, а соответствующие нормативные механизмы так и не разработали. Кроме того, в апреле 2022 года президент Узбекистана отменил
свое предыдущее решение о легализации этой деятельности.