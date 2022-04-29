https://uz.sputniknews.ru/20220429/mirziyoev-otkazalsya-legalizovat-bukmekerskie-kontory-24272824.html
Мирзиёев отказался легализовать букмекерские конторы
Мирзиёев отказался легализовать букмекерские конторы
Президент Мирзиёев отказался легализовать букмекерские конторы. Главное по теме читайте в материале.
2022-04-29T10:41+0500
2022-04-29T10:41+0500
2022-04-29T10:41+0500
общество
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24272923_0:132:2555:1569_1920x0_80_0_0_42778ff74dc891e11d39e26bd6035976.jpg
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об отмене ранее утвержденных поручений, которые позволяли легализовать работу букмекерских контор.Согласно новому документу, поручение профильным ведомствам "в срок до 1 апреля 2022 года внести в Кабинет министров проекты нормативно-правовых актов по осуществлению букмекерской деятельности" признано утратившими силу.Изначально власти планировали, что средства, поступающие от букмекерских контор, будут направляться в госбюджет (10%), на развитие детского футбола (45%) и других видов спорта (45%).Первые букмекерские конторы появились в Узбекистане в начале 2000-х годов, а их расцвет пришелся на 2006-й, когда проходил чемпионат мира по футболу в Германии.Затем этот бизнес запретили, однако нелегальные схемы ставок продолжали существовать. Среди игроманов большой популярностью пользовались в том числе системы онлайн-тотализаторов. По неофициальной оценке, рынок ставок в Узбекистане оценивается в $350 млн в год.Ранее в республике заблокировали более десяти сайтов букмекерских контор.Читайте также:В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1d/24272923_143:0:2410:1700_1920x0_80_0_0_d5d1decfbb8348ab018c6c1340db74af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, узбекистан
Мирзиёев отказался легализовать букмекерские конторы
Букмекеры останутся под запретом в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об отмене ранее утвержденных поручений, которые позволяли легализовать работу букмекерских контор.
"Букмекерский" указ от 2019 года
В декабре 2019-го глава государства подписал указ о мерах по развитию футбола в Узбекистане, который предусматривал легализацию букмекерских контор.
Конторы могли заработать с 1 января 2021 года.
Однако этого не произошло — так и не были разработаны нормативные механизмы деятельности букмекеров.
Кроме того, в Административном и Уголовном кодексах по-прежнему действуют статьи, запрещающие организовывать и проводить азартные и других игры, основанных на риске.
Согласно новому документу, поручение профильным ведомствам "в срок до 1 апреля 2022 года внести в Кабинет министров проекты нормативно-правовых актов по осуществлению букмекерской деятельности" признано утратившими силу.
Изначально власти планировали, что средства, поступающие от букмекерских контор, будут направляться в госбюджет (10%), на развитие детского футбола (45%) и других видов спорта (45%).
Первые букмекерские конторы появились в Узбекистане в начале 2000-х годов, а их расцвет пришелся на 2006-й, когда проходил чемпионат мира по футболу в Германии.
Затем этот бизнес запретили, однако нелегальные схемы ставок продолжали существовать. Среди игроманов большой популярностью пользовались в том числе системы онлайн-тотализаторов.
По неофициальной оценке, рынок ставок в Узбекистане оценивается в $350 млн в год.
Ранее в республике заблокировали
более десяти сайтов букмекерских контор.