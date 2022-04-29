Мирзиёев отказался легализовать букмекерские конторы

В декабре 2019-го глава государства подписал указ о мерах по развитию футбола в Узбекистане, который предусматривал легализацию букмекерских контор.

Конторы могли заработать с 1 января 2021 года.

Однако этого не произошло — так и не были разработаны нормативные механизмы деятельности букмекеров.

Кроме того, в Административном и Уголовном кодексах по-прежнему действуют статьи, запрещающие организовывать и проводить азартные и других игры, основанных на риске.