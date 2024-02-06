https://uz.sputniknews.ru/20240206/uzbekistan-eksport-televizory-strany-42369144.html
Какие страны закупили больше всего телевизоров из Узбекистана — инфографика
Какие страны закупили больше всего телевизоров из Узбекистана — инфографика
На продаже телевизоров за границу в прошлом году республика заработала $52 млн. Основным покупателем узбекских телевизоров стала Россия
2024-02-06T18:15+0500
2024-02-06T18:15+0500
2024-02-06T18:15+0500
инфографика
узбекистан
экспорт
телевизор
россия
азербайджан
казахстан
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За 2023 год Узбекистан экспортировал более 230 тыс. телевизоров — на 2,6% меньше по сравнению с 2022 годом. Общая сумма экспорта — $52 млн.Главным импортером по-прежнему остается Россия, закупившая около 130 тыс. единиц техники. В тройке основных покупателей произведенных в Узбекистане телевизоров также Азербайджан (45,8 тыс. единиц) и Казахстан (29,3 тыс).Подробности — в инфографике SputnikУзбекистан
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республика продажа телевизоры основной покупатель россия
республика продажа телевизоры основной покупатель россия
Какие страны закупили больше всего телевизоров из Узбекистана — инфографика
На продаже телевизоров за границу в прошлом году республика заработала $52 млн. Основным покупателем узбекских телевизоров стала Россия.
За 2023 год Узбекистан экспортировал более 230 тыс. телевизоров — на 2,6% меньше по сравнению с 2022 годом. Общая сумма экспорта — $52 млн.
Главным импортером по-прежнему остается Россия, закупившая около 130 тыс. единиц техники. В тройке основных покупателей произведенных в Узбекистане телевизоров также Азербайджан (45,8 тыс. единиц) и Казахстан (29,3 тыс).
Подробности — в инфографике SputnikУзбекистан