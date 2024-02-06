https://uz.sputniknews.ru/20240206/uzbekistan-eksport-televizory-strany-42369144.html

Какие страны закупили больше всего телевизоров из Узбекистана — инфографика

Какие страны закупили больше всего телевизоров из Узбекистана — инфографика

На продаже телевизоров за границу в прошлом году республика заработала $52 млн. Основным покупателем узбекских телевизоров стала Россия

2024-02-06T18:15+0500

2024-02-06T18:15+0500

2024-02-06T18:15+0500

инфографика

узбекистан

экспорт

телевизор

россия

азербайджан

казахстан

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За 2023 год Узбекистан экспортировал более 230 тыс. телевизоров — на 2,6% меньше по сравнению с 2022 годом. Общая сумма экспорта — $52 млн.Главным импортером по-прежнему остается Россия, закупившая около 130 тыс. единиц техники. В тройке основных покупателей произведенных в Узбекистане телевизоров также Азербайджан (45,8 тыс. единиц) и Казахстан (29,3 тыс).Подробности — в инфографике SputnikУзбекистан

узбекистан

россия

казахстан

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республика продажа телевизоры основной покупатель россия