https://uz.sputniknews.ru/20240207/eaeu-podderjka-promproyektov-protokol-42379834.html

Совфед одобрил ратификацию протокола о поддержке совместных промпроектов в ЕАЭС

Совфед одобрил ратификацию протокола о поддержке совместных промпроектов в ЕАЭС

Он касается объема средств, предусмотренных в бюджете Союза на очередной финансовый год для финансового содействия при реализации соответствующих проектов в отраслях промышленности

2024-02-07T14:49+0500

2024-02-07T14:49+0500

2024-02-07T15:38+0500

еаэс

россия

проект

протокол

совет федерации федерального собрания рф

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Совет Федерации Федерального собрания РФ ратифицировал протокол, которым вносятся изменения в договор о Евразийском экономическом союзе, сообщает РИА Новости.Одобренные поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами ЕАЭС совместных промышленных кооперационных проектов.В соответствии с документом объем средств, предусмотренных в бюджете ЕАЭС на очередной финансовый год на эти цели, будут определять в процентном соотношении от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов Союза от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в предыдущем финансовом году. В протоколе также указано, что размер такого процентного соотношения и форму оказания финансового содействия будет определять Высший Евразийский экономический совет. Порядок отбора и реализации государствами-членами ЕАЭС проектов, а также оказания им финансового содействия за счет средств бюджета ЕАЭС будут устанавливать в соответствии с положением, утверждаемым Евразийским межправсоветом.

https://uz.sputniknews.ru/20240206/eaeu-promyshlennost-seny-izmeneniya-42364562.html

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