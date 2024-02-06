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Как в ЕАЭС изменились цены производителей промышленной продукции в 2023 году
Как в ЕАЭС изменились цены производителей промышленной продукции в 2023 году
ЕЭК опубликовала индексы цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе
2024-02-06T14:51+0500
2024-02-06T14:51+0500
2024-02-06T16:37+0500
еаэс
цены
промышленность
предприятия
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 117,4%, сообщается на сайте ЕЭК.Как растет ВВП в странах ЕАЭС?По сравнению с декабрем 2022 года в союзе наблюдается значительный прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — на 36,5%.Из документа также следует, что наибольший рост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован в России (на 40,9%) и в Беларуси (на 37,1%).Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС — инфографикаВ обрабатывающей промышленности за этот же период максимальное увеличение цен производителей отмечалось в Кыргызстане (на 15,7%) и в России (на 14,9%), по виду деятельности "электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование" – в Казахстане (на 13,8%), по виду деятельности "водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов" – в Кыргызстане (на 34,3%).
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еаэс изменения цены промышленные предприятия еэк
еаэс изменения цены промышленные предприятия еэк
Как в ЕАЭС изменились цены производителей промышленной продукции в 2023 году
14:51 06.02.2024 (обновлено: 16:37 06.02.2024)
ЕЭК опубликовала индексы цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik.
Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 117,4%, сообщается
на сайте ЕЭК.
По сравнению с декабрем 2022 года в союзе наблюдается значительный прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — на 36,5%.
"При этом цены производителей в обрабатывающей промышленности выросли на 13,5%, по виду деятельности "электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование" — на 7,6%, по виду деятельности "водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов" — на 7%", — указано в отчете Департамента статистики ЕЭК.
Из документа также следует, что наибольший рост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован в России (на 40,9%) и в Беларуси (на 37,1%).
В обрабатывающей промышленности за этот же период максимальное увеличение цен производителей отмечалось в Кыргызстане (на 15,7%) и в России (на 14,9%), по виду деятельности "электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование" – в Казахстане (на 13,8%), по виду деятельности "водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов" – в Кыргызстане (на 34,3%).