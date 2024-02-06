https://uz.sputniknews.ru/20240206/eaeu-promyshlennost-seny-izmeneniya-42364562.html

Как в ЕАЭС изменились цены производителей промышленной продукции в 2023 году

Как в ЕАЭС изменились цены производителей промышленной продукции в 2023 году

ЕЭК опубликовала индексы цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе

2024-02-06T14:51+0500

2024-02-06T14:51+0500

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промышленность

предприятия

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 117,4%, сообщается на сайте ЕЭК.Как растет ВВП в странах ЕАЭС?По сравнению с декабрем 2022 года в союзе наблюдается значительный прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — на 36,5%.Из документа также следует, что наибольший рост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован в России (на 40,9%) и в Беларуси (на 37,1%).Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС — инфографикаВ обрабатывающей промышленности за этот же период максимальное увеличение цен производителей отмечалось в Кыргызстане (на 15,7%) и в России (на 14,9%), по виду деятельности "электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование" – в Казахстане (на 13,8%), по виду деятельности "водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов" – в Кыргызстане (на 34,3%).

https://uz.sputniknews.ru/20240131/eaeu-vneshniy-dolg-torgovlya-uslugi-42287403.html

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