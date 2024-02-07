https://uz.sputniknews.ru/20240207/lukashenko-uzbekistan-vizit-fevral-2024-42380701.html

Лукашенко летит в Узбекистан с официальным визитом

Лукашенко летит в Узбекистан с официальным визитом

Программой пребывания белорусского лидера в РУз предусматривает проведение переговоров на высшем уровне

2024-02-07T15:20+0500

2024-02-07T15:20+0500

2024-02-07T15:35+0500

политика

узбекистан

официальный визит

александр лукашенко

беларусь

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/09/30615605_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_7962e447a48647da9833cc63128f27d8.jpg

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Беларуси Александр Лукашенко 7 — 9 февраля посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.Программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят практические аспекты дальнейшего расширения узбекско-белорусского многопланового сотрудничества. В фокусе внимания будут находиться вопросы увеличения взаимного товарооборота, развития кооперационных связей в таких отраслях, как сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика, коммуникации и другие.Также речь пойдет о программах развития партнерства в области профессионального образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних документов.В преддверии визита белорусского лидера в Ташкенте проходит ряд деловых мероприятий с участием регионов и бизнес-кругов двух стран – II Межрегиональный форум и заседание Делового совета.Ранее Александр Лукашенко приезжал в Узбекистан в сентябре 2022 года для участия в совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

александр лукашенко визит узбекистан программа пребывания переговоры на высшем уровне