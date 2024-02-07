https://uz.sputniknews.ru/20240207/lukashenko-uzbekistan-vizit-fevral-2024-42380701.html
Лукашенко летит в Узбекистан с официальным визитом
Лукашенко летит в Узбекистан с официальным визитом
Программой пребывания белорусского лидера в РУз предусматривает проведение переговоров на высшем уровне
2024-02-07T15:20+0500
2024-02-07T15:20+0500
2024-02-07T15:35+0500
политика
узбекистан
официальный визит
александр лукашенко
беларусь
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Беларуси Александр Лукашенко 7 — 9 февраля посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы РУз.Программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят практические аспекты дальнейшего расширения узбекско-белорусского многопланового сотрудничества. В фокусе внимания будут находиться вопросы увеличения взаимного товарооборота, развития кооперационных связей в таких отраслях, как сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика, коммуникации и другие.Также речь пойдет о программах развития партнерства в области профессионального образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних документов.В преддверии визита белорусского лидера в Ташкенте проходит ряд деловых мероприятий с участием регионов и бизнес-кругов двух стран – II Межрегиональный форум и заседание Делового совета.Ранее Александр Лукашенко приезжал в Узбекистан в сентябре 2022 года для участия в совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
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александр лукашенко визит узбекистан программа пребывания переговоры на высшем уровне
александр лукашенко визит узбекистан программа пребывания переговоры на высшем уровне
Лукашенко летит в Узбекистан с официальным визитом
15:20 07.02.2024 (обновлено: 15:35 07.02.2024)
В ходе пребывания белорусского лидера в РУз пройдут переговоры на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
По приглашению Шавката Мирзиёева президент Беларуси Александр Лукашенко 7 — 9 февраля посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает
пресс-служба главы РУз.
Программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых стороны рассмотрят практические аспекты дальнейшего расширения узбекско-белорусского многопланового сотрудничества.
В фокусе внимания будут находиться вопросы увеличения взаимного товарооборота, развития кооперационных связей в таких отраслях, как сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика, коммуникации и другие.
Также речь пойдет о программах развития партнерства в области профессионального образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.
По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних документов.
В преддверии визита белорусского лидера в Ташкенте проходит ряд деловых мероприятий с участием регионов и бизнес-кругов двух стран – II Межрегиональный форум и заседание Делового совета.
Ранее Александр Лукашенко приезжал в Узбекистан в сентябре 2022 года для участия в совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.