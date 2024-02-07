https://uz.sputniknews.ru/20240207/rak-nasledstvennost-vrach-mneniye-42374569.html

Какие виды рака передаются по наследству — врач

Какие виды рака передаются по наследству — врач

Специалист перечислила наиболее частые наследственные онкозаболевания

2024-02-07T22:02+0500

2024-02-07T22:02+0500

2024-02-07T22:02+0500

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Рак — это только вид злокачественных опухолей, поэтому некоторые его разновидности могут передаваться от родителей детям, рассказала РИА Новости хирург-онколог Юлия Шубина. Если в семье кто-то сталкивался с раком молочной железы, яичников или толстой кишки, то вероятность предрасположенности к заболеванию у детей составит примерно 10–20%. Однако при раке шейки матки или легкого вероятность унаследовать болезнь очень небольшая.Женщинам, чьи мама или бабушка болели, она рекомендовала сделать анализ на генетический риск развития рака яичников и молочной железы. Рак щитовидной железы чаще передается по мужской линии, его можно выявить с помощью анализа на гормон кальцитонин. Потенциальную патологию в кишечнике поможет диагностировать регулярная колоноскопия, добавила Шубина. Как сохранить здоровье после 40, рассказала врач

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