https://uz.sputniknews.ru/20240207/rak-nasledstvennost-vrach-mneniye-42374569.html
Какие виды рака передаются по наследству — врач
Какие виды рака передаются по наследству — врач
Специалист перечислила наиболее частые наследственные онкозаболевания
2024-02-07T22:02+0500
2024-02-07T22:02+0500
2024-02-07T22:02+0500
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Рак — это только вид злокачественных опухолей, поэтому некоторые его разновидности могут передаваться от родителей детям, рассказала РИА Новости хирург-онколог Юлия Шубина. Если в семье кто-то сталкивался с раком молочной железы, яичников или толстой кишки, то вероятность предрасположенности к заболеванию у детей составит примерно 10–20%. Однако при раке шейки матки или легкого вероятность унаследовать болезнь очень небольшая.Женщинам, чьи мама или бабушка болели, она рекомендовала сделать анализ на генетический риск развития рака яичников и молочной железы. Рак щитовидной железы чаще передается по мужской линии, его можно выявить с помощью анализа на гормон кальцитонин. Потенциальную патологию в кишечнике поможет диагностировать регулярная колоноскопия, добавила Шубина. Как сохранить здоровье после 40, рассказала врач
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MIA „Rosiya Segodnya“
врач рак виды передача по наследству специалист частые наследственные заболевания
врач рак виды передача по наследству специалист частые наследственные заболевания
Какие виды рака передаются по наследству — врач
Специалист перечислила наиболее частые наследственные онкозаболевания.
Рак — это только вид злокачественных опухолей, поэтому некоторые его разновидности могут передаваться от родителей детям, рассказала РИА Новости
хирург-онколог Юлия Шубина. Если в семье кто-то сталкивался с раком молочной железы, яичников или толстой кишки, то вероятность предрасположенности к заболеванию у детей составит примерно 10–20%. Однако при раке шейки матки или легкого вероятность унаследовать болезнь очень небольшая.
"Например, рак молочной железы, яичников, определенный вид рака щитовидной железы (медуллярный рак) и некоторые виды рака толстого кишечника могут передаваться по наследству", — отметила онколог.
Женщинам, чьи мама или бабушка болели, она рекомендовала сделать анализ на генетический риск развития рака яичников и молочной железы. Рак щитовидной железы чаще передается по мужской линии, его можно выявить с помощью анализа на гормон кальцитонин. Потенциальную патологию в кишечнике поможет диагностировать регулярная колоноскопия, добавила Шубина.