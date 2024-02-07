Какие документы подписали на II форуме регионов Узбекистана и Беларуси
© Sputnik/Виктор ТолочкоПодписание документов
© Sputnik/Виктор Толочко
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Стороны заключили более 20 контрактов и соглашений на общую сумму $80 млн.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. На прошедшем в Ташкенте II форуме регионов Узбекистана и Беларуси был принят ряд двусторонних соглашений, а также пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.
Его участниками стали более 300 руководителей министерств, ведомств, отраслевых объединений, торгово-промышленных палат, региональных администраций и представителей бизнес-сообществ двух стран.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВторой форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
Второй форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
Спикеры призвали региональных представителей узбекских и белорусских деловых кругов к активному и успешному взаимодействию, подтвердив готовность правительств обеих стран оказать всестороннюю поддержку в реализации совместных инициатив.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВторой форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
Второй форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
"В качестве перспективных направлений совместной кооперации можно отметить создание торгового дома, внедрение механизма льготных закупок и системных поставок лесоматериалов и продовольственных товаров, развитие сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения и образования", — говорится в сообщении.
В ходе панельных сессий речь шла о сотрудничестве в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, инвестициях и промышленной кооперации, развитии взаимодействия в сферах спорта, туризма, здравоохранения и молодежной политики.
По итогам мероприятия приняли график взаимных визитов регионов Узбекистана и Беларуси, ряд двусторонних соглашений по развитию регионального сотрудничества, а также пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВторой форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
Второй форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
По данным информационного агентства Беларуси Белта, на II Форуме регионов Беларуси и Узбекистана заключили свыше 20 контрактов и соглашений на $80 млн.