https://uz.sputniknews.ru/20240207/uzbekistan-belarus-2-forum-regiony-42386615.html

Какие документы подписали на II форуме регионов Узбекистана и Беларуси

Какие документы подписали на II форуме регионов Узбекистана и Беларуси

На форуме заключили более 20 контрактов и соглашений на общую сумму $80 млн

2024-02-07T18:41+0500

2024-02-07T18:41+0500

2024-02-07T18:41+0500

экономика

узбекистан

беларусь

форум

министерство инвестиций, промышленности и торговли

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. На прошедшем в Ташкенте II форуме регионов Узбекистана и Беларуси был принят ряд двусторонних соглашений, а также пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.Его участниками стали более 300 руководителей министерств, ведомств, отраслевых объединений, торгово-промышленных палат, региональных администраций и представителей бизнес-сообществ двух стран.Спикеры призвали региональных представителей узбекских и белорусских деловых кругов к активному и успешному взаимодействию, подтвердив готовность правительств обеих стран оказать всестороннюю поддержку в реализации совместных инициатив.В ходе панельных сессий речь шла о сотрудничестве в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, инвестициях и промышленной кооперации, развитии взаимодействия в сферах спорта, туризма, здравоохранения и молодежной политики.По итогам мероприятия приняли график взаимных визитов регионов Узбекистана и Беларуси, ряд двусторонних соглашений по развитию регионального сотрудничества, а также пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов.По данным информационного агентства Беларуси Белта, на II Форуме регионов Беларуси и Узбекистана заключили свыше 20 контрактов и соглашений на $80 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20240207/uzbekistan-belarus-vitsye-premery-forum-peregovory-42378904.html

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