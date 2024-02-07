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https://uz.sputniknews.ru/20240207/uzbekistan-belarus-2-forum-regiony-42386615.html
Какие документы подписали на II форуме регионов Узбекистана и Беларуси
Какие документы подписали на II форуме регионов Узбекистана и Беларуси
На форуме заключили более 20 контрактов и соглашений на общую сумму $80 млн
2024-02-07T18:41+0500
2024-02-07T18:41+0500
экономика
узбекистан
беларусь
форум
министерство инвестиций, промышленности и торговли
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. На прошедшем в Ташкенте II форуме регионов Узбекистана и Беларуси был принят ряд двусторонних соглашений, а также пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.Его участниками стали более 300 руководителей министерств, ведомств, отраслевых объединений, торгово-промышленных палат, региональных администраций и представителей бизнес-сообществ двух стран.Спикеры призвали региональных представителей узбекских и белорусских деловых кругов к активному и успешному взаимодействию, подтвердив готовность правительств обеих стран оказать всестороннюю поддержку в реализации совместных инициатив.В ходе панельных сессий речь шла о сотрудничестве в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, инвестициях и промышленной кооперации, развитии взаимодействия в сферах спорта, туризма, здравоохранения и молодежной политики.По итогам мероприятия приняли график взаимных визитов регионов Узбекистана и Беларуси, ряд двусторонних соглашений по развитию регионального сотрудничества, а также пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов.По данным информационного агентства Беларуси Белта, на II Форуме регионов Беларуси и Узбекистана заключили свыше 20 контрактов и соглашений на $80 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20240207/uzbekistan-belarus-vitsye-premery-forum-peregovory-42378904.html
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ii межрегиональный форум узбекистан беларусь документы подписание
ii межрегиональный форум узбекистан беларусь документы подписание

Какие документы подписали на II форуме регионов Узбекистана и Беларуси

18:41 07.02.2024
© Sputnik/Виктор ТолочкоПодписание документов
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
© Sputnik/Виктор Толочко
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Стороны заключили более 20 контрактов и соглашений на общую сумму $80 млн.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. На прошедшем в Ташкенте II форуме регионов Узбекистана и Беларуси был принят ряд двусторонних соглашений, а также пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов, сообщает пресс-служба МИПТ РУз.
Его участниками стали более 300 руководителей министерств, ведомств, отраслевых объединений, торгово-промышленных палат, региональных администраций и представителей бизнес-сообществ двух стран.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВторой форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
Второй форум регионов Узбекистана и Белоруссии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Второй форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
Спикеры призвали региональных представителей узбекских и белорусских деловых кругов к активному и успешному взаимодействию, подтвердив готовность правительств обеих стран оказать всестороннюю поддержку в реализации совместных инициатив.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВторой форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
Второй форум регионов Узбекистана и Белоруссии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Второй форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
"В качестве перспективных направлений совместной кооперации можно отметить создание торгового дома, внедрение механизма льготных закупок и системных поставок лесоматериалов и продовольственных товаров, развитие сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения и образования", — говорится в сообщении.
В ходе панельных сессий речь шла о сотрудничестве в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, инвестициях и промышленной кооперации, развитии взаимодействия в сферах спорта, туризма, здравоохранения и молодежной политики.
По итогам мероприятия приняли график взаимных визитов регионов Узбекистана и Беларуси, ряд двусторонних соглашений по развитию регионального сотрудничества, а также пакет инвестиционных соглашений и торговых контрактов.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики УзбекистанВторой форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
Второй форум регионов Узбекистана и Белоруссии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Второй форум регионов Узбекистана и Белоруссии.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан
По данным информационного агентства Беларуси Белта, на II Форуме регионов Беларуси и Узбекистана заключили свыше 20 контрактов и соглашений на $80 млн.
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