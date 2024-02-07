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https://uz.sputniknews.ru/20240207/uzbekistan-belarus-vitsye-premery-forum-peregovory-42378904.html
Узбекистан и Беларусь в 2024-2025 годы реализуют проекты более чем на $1 млрд
Узбекистан и Беларусь в 2024-2025 годы реализуют проекты более чем на $1 млрд
Также Беларусь намерена создать в Узбекистане совместное производство детских продуктов питания, организовать сборку пассажирского транспорта Минского автомобильного завода, открыть предприятия в текстильной отрасли.
2024-02-07T13:45+0500
2024-02-07T13:53+0500
узбекистан
беларусь
вице-премьер
сотрудничество
переговоры
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистан и Беларусь в 2024-2025 годы реализуют проекты более чем на $1 млрд, заявил вице-премьер Беларуси Леонид Заяц в ходе 2-го Форума регионов двух стран в Ташкенте, сообщает БЕЛТА.На полях форума прошли переговоры заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева с белорусским коллегой.По словам Леонида Заяца, стороны достигли взаимопонимания по всем направлениям.В их числе — экспортные контракты и инвестпроекты, реализация которых запланирована на 2024-2025 годы. Эти проекты лягут в основу дорожной карты сотрудничества между странами на ближайшие два года. Белорусская сторона подчеркнула, что эти вопросы будут взяты на контроль, "чтобы ни один пункт, ни одна позиция не ушли".Речь шла о том, что за 2018-2022 годы товарооборот между странами увеличился в 3,2 раза. В 2023 году объем взаимной торговли вырос еще на 12% и превысил $565 млн. Однако, по словам Жамшида Ходжаева, это не предел. Заместитель премьер-министра РУз также добавил, что особое внимание страны уделят разноплановому сотрудничеству в агропромышленном комплексе и легкой промышленности.В свою очередь, Беларусь намерена создать в Узбекистане совместное производство детских продуктов питания, организовать сборку пассажирского транспорта Минского автомобильного завода, открыть предприятия в текстильной отрасли.
https://uz.sputniknews.ru/20240207/baxtiyor-saidov-vstretilsya-glavoy-mid-belarusi--chto-obsudili-42373779.html
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узбекистан беларусь совместные проекты реализация
узбекистан беларусь совместные проекты реализация

Узбекистан и Беларусь в 2024-2025 годы реализуют проекты более чем на $1 млрд

13:45 07.02.2024 (обновлено: 13:53 07.02.2024)
© Пресс-служба хокимията ТашкентаФлаги Узбекистана и Белоруссии.
Флаги Узбекистана и Белоруссии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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Также Беларусь намерена создать в Узбекистане совместное производство детских продуктов питания, организовать сборку пассажирского транспорта Минского автомобильного завода, открыть предприятия в текстильной отрасли.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистан и Беларусь в 2024-2025 годы реализуют проекты более чем на $1 млрд, заявил вице-премьер Беларуси Леонид Заяц в ходе 2-го Форума регионов двух стран в Ташкенте, сообщает БЕЛТА.
На полях форума прошли переговоры заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева с белорусским коллегой.
© Foto : Информационное агентство "Белта"Беларусь и Узбекистан в 2024-2025 годах реализуют проекты более чем на $1 млрд
Беларусь и Узбекистан в 2024-2025 годах реализуют проекты более чем на $1 млрд - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Беларусь и Узбекистан в 2024-2025 годах реализуют проекты более чем на $1 млрд
© Foto : Информационное агентство "Белта"
По словам Леонида Заяца, стороны достигли взаимопонимания по всем направлениям.
"Это промышленная кооперация, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, гуманитарные вопросы, вопросы образования, сотрудничество в спорте и туризме, подготовка кадров для лесотехнической отрасли, градостроительство, ЖКХ — большой спектр вопросов. Они скрепляются 99 документами на общую сумму $1,054 млрд", — сказал белорусский вице-премьер.
В их числе — экспортные контракты и инвестпроекты, реализация которых запланирована на 2024-2025 годы. Эти проекты лягут в основу дорожной карты сотрудничества между странами на ближайшие два года. Белорусская сторона подчеркнула, что эти вопросы будут взяты на контроль, "чтобы ни один пункт, ни одна позиция не ушли".
Речь шла о том, что за 2018-2022 годы товарооборот между странами увеличился в 3,2 раза. В 2023 году объем взаимной торговли вырос еще на 12% и превысил $565 млн. Однако, по словам Жамшида Ходжаева, это не предел.
"Мы с коллегами проанализировали: у нас есть все возможности довести товарооборот до $1 млрд", — отметил он.
Заместитель премьер-министра РУз также добавил, что особое внимание страны уделят разноплановому сотрудничеству в агропромышленном комплексе и легкой промышленности.
В свою очередь, Беларусь намерена создать в Узбекистане совместное производство детских продуктов питания, организовать сборку пассажирского транспорта Минского автомобильного завода, открыть предприятия в текстильной отрасли.
Министры иностранных дел Узбекистана и Беларуси провели в Ташкенте переговоры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
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