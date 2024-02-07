https://uz.sputniknews.ru/20240207/uzbekistan-belarus-vitsye-premery-forum-peregovory-42378904.html

Узбекистан и Беларусь в 2024-2025 годы реализуют проекты более чем на $1 млрд

Узбекистан и Беларусь в 2024-2025 годы реализуют проекты более чем на $1 млрд

Также Беларусь намерена создать в Узбекистане совместное производство детских продуктов питания, организовать сборку пассажирского транспорта Минского автомобильного завода, открыть предприятия в текстильной отрасли.

2024-02-07T13:45+0500

2024-02-07T13:45+0500

2024-02-07T13:53+0500

узбекистан

беларусь

вице-премьер

сотрудничество

переговоры

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистан и Беларусь в 2024-2025 годы реализуют проекты более чем на $1 млрд, заявил вице-премьер Беларуси Леонид Заяц в ходе 2-го Форума регионов двух стран в Ташкенте, сообщает БЕЛТА.На полях форума прошли переговоры заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева с белорусским коллегой.По словам Леонида Заяца, стороны достигли взаимопонимания по всем направлениям.В их числе — экспортные контракты и инвестпроекты, реализация которых запланирована на 2024-2025 годы. Эти проекты лягут в основу дорожной карты сотрудничества между странами на ближайшие два года. Белорусская сторона подчеркнула, что эти вопросы будут взяты на контроль, "чтобы ни один пункт, ни одна позиция не ушли".Речь шла о том, что за 2018-2022 годы товарооборот между странами увеличился в 3,2 раза. В 2023 году объем взаимной торговли вырос еще на 12% и превысил $565 млн. Однако, по словам Жамшида Ходжаева, это не предел. Заместитель премьер-министра РУз также добавил, что особое внимание страны уделят разноплановому сотрудничеству в агропромышленном комплексе и легкой промышленности.В свою очередь, Беларусь намерена создать в Узбекистане совместное производство детских продуктов питания, организовать сборку пассажирского транспорта Минского автомобильного завода, открыть предприятия в текстильной отрасли.

https://uz.sputniknews.ru/20240207/baxtiyor-saidov-vstretilsya-glavoy-mid-belarusi--chto-obsudili-42373779.html

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