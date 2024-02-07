https://uz.sputniknews.ru/20240207/uzbekistan-novyy-genkonsul-sankt-peterburg-42376771.html

Назначен новый генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге — что о нем известно

Назначен новый генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге — что о нем известно

В северной столице РФ приступил к исполнению своих обязанностей новый генеральный консул Узбекистана

2024-02-07T12:44+0500

2024-02-07T12:44+0500

2024-02-07T12:44+0500

политика

узбекистан

санкт-петербург

генеральное консульство узбекистана

назначение

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Санкт-Петербург прибыл новый генеральный консул Узбекистана Абдурахмон Махмудов, сообщает ИА "Дунё".На этом посту он сменил Алишера Бабаева, который возглавлял Генконсульство в Санкт-Петербурге в 2019–2024 годах.37-летний Абдурахмон Махмудов окончил Наманганский государственный университет (бакалавриат) и Ташкентский государственный юридический университет (магистратура). Работал на различных должностях в Ташкентском городском суде по уголовным делам и в системе МИД. В 2019–2023 годах был первым секретарем, а затем советником посольства Узбекистана на Украине.Напомним, что Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге открылось в марте 2018 года. Оно находится по адресу: 4-я Красноармейская улица, дом 4А.В консульский округ Генерального консульства входит Северо-Западный округ России. Это 11 субъектов федерации: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, город федерального значения Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

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