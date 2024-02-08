https://uz.sputniknews.ru/20240208/azerbaydjan-prezident-vybory-aliyev-42394858.html

В президентской гонке Ильхам Алиев набрал 93,9% голосов

В президентской гонке Ильхам Алиев набрал 93,9% голосов

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоялись 7 февраля. В них участвовали семь кандидатов, действующий глава республики выдвигался на пятый срок

2024-02-08T13:00+0500

2024-02-08T13:00+0500

2024-02-08T14:50+0500

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. На внеочередных президентских выборах, прошедших в Азербайджане 7 февраля, подавляющее большинство избирателей проголосовали за Ильхама Алиева, сообщает Sputnik Азербайджан.Действующий глава государства собрал 93,9% голосов. Явка избирателей составила 76,73%, по республике проголосовали 4 971 032 человека.В Ташкенте голосуют на внеочередных выборах президента АзербайджанаС победой на президентских выборах Алиева поздравили мировые лидеры. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту, а также направил Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму. В числе тех, кто позвонил или направил поздравления Алиеву, — президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Лидеры Узбекистана и Беларуси — Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко — поздравили азербайджанского коллегу с успешным проведением президентских выборов из Ташкента, где глава Беларуси в настоящее время находится с официальным визитом.Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавивший на этих выборах миссию наблюдателей от Содружества, отметил, что они были конкурентными и альтернативными. Убедительную победу действующего президента Ильхама Алиева обеспечил его неоспоримый авторитет среди граждан.По мнению Генсека СНГ, победа действующего президента Азербайджана на выборах может способствовать активизации усилий по установлению долгосрочного мира в регионе. В последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года. Тогда их итогам действующий глава государства Ильхам Алиев набрал 86,2% голосов избирателей. Явка составила 74,51%, проголосовали всего 3,959 млн человек.В сентябре 2016 года в республике состоялся референдум об изменении Конституции, всего в нее было внесено 29 поправок, в том числе об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, то есть следующие выборы должны были пройти в Азербайджане лишь в 2025 году.

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внеочередные выборы президента азербайджана