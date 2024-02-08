https://uz.sputniknews.ru/20240208/eaeu-benzin-seny-2023-42391426.html
Как отличаются цены на бензин в странах ЕАЭС
Как отличаются цены на бензин в странах ЕАЭС
В Евразийской экономической комиссии рассказали, как в 2023 году изменилась стоимость топлива в ЕАЭС, а также опубликовали средние цены на бензин за этот же период в отдельных странах союза
2024-02-08T11:55+0500
2024-02-08T11:55+0500
2024-02-08T12:35+0500
еаэс
бензин
дизельное топливо
электроэнергия
цены
еэк
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. За 2023 год цены на бензин в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросли на 7%, на дизельное топливо – на 9%, на электроэнергию – на 0,3%, сообщается на сайте ЕЭК.В декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года наибольший прирост цен на бензин зафиксировали в Армении (на 24,3%) и Казахстане (на 13,7%), на дизельное топливо – в Казахстане (на 15,2%) и России (на 10,0%). Цена за электроэнергию выросла в Кыргызстане (на 23,1%) и Казахстане (на 19,9%). По информации ЕЭК, в декабре 2023 года средняя цена бензина (за литр) составляла:.
https://uz.sputniknews.ru/20240206/eaeu-promyshlennost-seny-izmeneniya-42364562.html
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бензин цены страны еаэс отличие изменение стоимости топлива
бензин цены страны еаэс отличие изменение стоимости топлива
Как отличаются цены на бензин в странах ЕАЭС
11:55 08.02.2024 (обновлено: 12:35 08.02.2024)
В Евразийской экономической комиссии рассказали, насколько в 2023 году изменилась стоимость топлива в ЕАЭС, а также опубликовали средние цены на бензин за этот же период в отдельных странах союза.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
За 2023 год цены на бензин в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросли на 7%, на дизельное топливо – на 9%, на электроэнергию – на 0,3%, сообщается
на сайте ЕЭК.
"Индекс потребительских цен на автомобильный бензин по Евразийскому экономическому союзу составил 107,6% в декабре 2023 года в годовом выражении, на дизельное топливо – 109,1%, по оплате за электроэнергию – 103,2%", — говорится в сообщении.
В декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года наибольший прирост цен на бензин зафиксировали в Армении (на 24,3%) и Казахстане (на 13,7%), на дизельное топливо – в Казахстане (на 15,2%) и России (на 10,0%). Цена за электроэнергию выросла в Кыргызстане (на 23,1%) и Казахстане (на 19,9%).
По информации ЕЭК, в декабре 2023 года средняя цена бензина (за литр) составляла: