https://uz.sputniknews.ru/20240208/eaeu-benzin-seny-2023-42391426.html

Как отличаются цены на бензин в странах ЕАЭС

Как отличаются цены на бензин в странах ЕАЭС

В Евразийской экономической комиссии рассказали, как в 2023 году изменилась стоимость топлива в ЕАЭС, а также опубликовали средние цены на бензин за этот же период в отдельных странах союза

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еаэс

бензин

дизельное топливо

электроэнергия

цены

еэк

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. За 2023 год цены на бензин в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросли на 7%, на дизельное топливо – на 9%, на электроэнергию – на 0,3%, сообщается на сайте ЕЭК.В декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года наибольший прирост цен на бензин зафиксировали в Армении (на 24,3%) и Казахстане (на 13,7%), на дизельное топливо – в Казахстане (на 15,2%) и России (на 10,0%). Цена за электроэнергию выросла в Кыргызстане (на 23,1%) и Казахстане (на 19,9%). По информации ЕЭК, в декабре 2023 года средняя цена бензина (за литр) составляла:.

https://uz.sputniknews.ru/20240206/eaeu-promyshlennost-seny-izmeneniya-42364562.html

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